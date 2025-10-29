Metro inşaatı çalışmalarının bulunduğu bölgedeki 7 katlı bina çöktü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olay yerine AFAD, itfaiye, emniyet, 112 sağlık ekipleri ile sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama kurtarma ekiplerinin derhal sevk edildiğini bildirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"29.10.2025 tarihinde saat 07:30 sıralarında Kocaeli ili Gebze ilçesi Mevlana mahallesinde bulunan bir binanın kendiliğinden çöktüğü bilgisi alınmıştır. Binada 5 vatandaşımızın enkaz altında olduğu düşünülmektedir. Olay yerine; AFAD, İtfaiye, Emniyet, 112 Sağlık ve STK ekipleri derhal sevk edilmiştir. Arama kurtarma çalışmaları Vali ve Belediye Başkanı koordinasyonununda devam etmektedir. İçişleri Bakan Yardımcımız, Afad Başkan Yardımcımız, Afetlere Müdahale Genel Müdürü ve Arama Kurtarma Dairesi Başkanı olay bölgesine intikal etmektedir. Kurtarma çalışmaları için 80'i AFAD olmak üzere STK ve belediye ekipleriyle birlikte 147 arama kurtarma personeli görevlendirilmiştir. Çalışmalarda toplam 2 arama kurtarma köpeği, 8 enkaz altı arama cihazı, 2 drone ve 52 araç yer almaktadır. Arama ve Kurtarma çalışmalarımız yoğun biçimde devam etmektedir. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gelişmelerden bilgi vermeye devam edeceğiz."