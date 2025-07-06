Kocaeli Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Hayrat Vakfı tarafından düzenlenen aşure dağıtım programına katılarak vatandaşlara aşure ikramında bulundu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Gebze Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte Başkan Büyükgöz, vatandaşlarla birebir ilgilenerek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Geleneksel Muharrem ayı etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda, yüzlerce kişiye aşure dağıtıldı. Başkan Zinnur Büyükgöz, “Muharrem ayı, hüznü ve bereketi bir arada barındırır. Aşure ise bu bereketin ve paylaşmanın simgesidir. Bu anlamlı günde vatandaşlarımızla bir araya gelmekten ve aşure paylaşmaktan büyük mutluluk duydum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin.” dedi.

Hayrat Vakfı’na bu güzel organizasyon için teşekkür eden Büyükgöz, Gebze Belediyesi olarak her zaman halkla iç içe, dayanışmayı artıran çalışmalara destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.