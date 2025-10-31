Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 4 kişiye mezar olan çöken binada ekiplerin incelemesi sürerken, boşaltılan 12 binadaki aileler ve iş yerindeki çalışanlar acil eşyalarını polis kontrolünde aldı. Ailelere 2 saatlik süre verilirken, kesin dönüş için pazartesi net bir bilgi verileceği aktarıldı.

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi’nde altında eczane bulunan 7 katlı bina, 2 gün önce saat 07.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple çöktü. Binada kiracı olarak ikamet eden 5 kişilik Bilir ailesi enkaz altında kaldı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları neticesinde gündüz saatlerinde aileden Muhammed Emir Bilir (12) ve Hayrunisa Bilir’in (14) cansız bedenlerine ulaşıldı. Ailenin büyük kızı Dilara Bilir (18) ise enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. Arama ve kurtarma çalışmalarının 19’uncu saatinde baba Levent Bilir’in (44), kısa süre sonra da anne Bilir’in cansız bedenine ulaşıldı. Bilir ailesinin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından dün toprağa verildi.

14.00-16.00 saatleri arasında girişlere izin verildi

Ekiplerin çöken binadaki incelemeleri devam ederken, tedbir amacıyla ilk günden boşaltılan çevredeki 12 binada yaşayan 45 aileye belediye tarafından mesaj gönderildi. Mesajda, "Saat 14.00-16.00 saatleri arasında emniyet ve zabıta ekipleri nezaretinde şahsi ve acil eşyalarınızı alabilmek için evlerinize girebileceksiniz" denildi. Aileler ve dükkan sahipleri, saat 14.00’te kimlik kontrolüyle polis ve zabıta denetiminde binalara alındı. Aileler, acil olarak gerekli olan eşyalarını kolilere ve poşetlere koyarak binalardan ayrıldı. Ekipler, saat 16.00’yı gösterince boşaltılan binalara girilmesine izin vermedi.

Sismik ölçümlü sağlamlık çalışması yapıldı

Ayrıca inşaat, jeofizik mühendisleri ile mimarın bulunduğu bilirkişi heyeti, enkaz alanı ve çevresinde yer altının sismik ölçümünü yaparak sağlamlık çalışması gerçekleştirdi. Yapılacak çalışmalar sonucu hazırlanacak raporla binanın çöküş nedeni netlik kazanacak.