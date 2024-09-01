Kocaeli'de Gebze bölgesinde meyve ve sebze sektörüne hizmet vermek için inşa edilen modern hal binası yakın zamanda hizmet vermeye başlayacakKOCAELİ (İGFA) - Hayata geçirdiği yüzlerce proje ve hizmet yatırımlarıyla Kocaeli’de yaşayan vatandaşların hayatına değer katan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehrin daha düzenli olması için gerçekleştirdiği çalışmaları sürdürüyor. Gebze bölgesinde meyve ve sebze sektörüne yeni bir soluk kazandıracak olan yeni hal binasında son rötuşlar yapılıyor. Yakın zamanda faaliyete girmesi planlanan hal binası, bölgeye modern bir tesis olarak hizmet vermeye başlayacak.

KÜÇÜK İMALATLAR YAPILIYOR

Çayırova Cumhuriyet Mahallesi’nde 25 bin metrekare alan üzerine inşa edilen hal binasında Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri yeni hal binası içerisindeki dükkan içlerinde ufak tefek boya, doğrama, kepenk ve kantar montajları ve diğer işlerin imalatlarını gerçekleştiriyor. Kompleks içerisindeki saha betonlarını da tamamlayan ekipler, son olarak çevre düzenlemesiyle yol çizgilerini tamamlayarak çalışmaları sonlandıracak.

68 TIR parkı ile 63 araçlık geniş otopark alanıyla park sorununu ortadan kaldıracak olan modern hal binası her türlü ihtiyaca cevap verebilecek şekilde yapılıyor. Hal binasında ayrıca dernek odası ve ofisleri, teknik hacimler, mescit, tuvaletler, büfe, berber, lokanta ve çay ocağı hal esnafı ve vatandaşlara hizmet verecek. Mevcut halin yetersiz kalması üzerine Çayırova’da inşa edilen yeni modern hal binasının içerisinde 120 metrekare büyüklüğünde 34 adet dükkân ve sandık depoları bulunuyor.