SEDAŞ, 110 milyon TL kaynak ayrılan Gebze’deki yatırımlarına devam ediyor.

20 bin kilometrekarelik alanda 3,8 milyon nüfusa hizmet veren Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), Gebze’deki yatırım çalışmalarına hız veriyor. Bölgenin artan ihtiyaçlarına göre hazırlanan programda bu yılın sonuna kadar kapasite artırımı, şebeke yenileme ve ana hatlarda devam eden yeraltı çalışmalarının tamamlanması planlanıyor. Yatırımın toplam değeri ise 110 milyon TL oldu.

SEDAŞ saha ekipleri, Gebze genelinde yürüttüğü kapsamlı çalışmalarla 312 kilometreyi aşkın kablo-iletken çekimi ve 200 direk montajını gerçekleştirdi. Sene sonuna kadar ise kırsal kesimler de dahil olmak üzere ilave 10 beton köşk tipi trafo ve yaklaşık 13 direk tipi trafo tesisinin devreye alınması sağlanacak. Zaman mefhumu gözetmeksizin günün her saati görev başında olan ekipler, kentin tümünde şebeke yenileme, yeni alternatif şebeke tesisi, kapasite artışı ve hatlarda güvenlik mesafesi düzenlemesi gibi çalışmalara devam ediyor.

Elektrik hizmetinde sürekliliği sağlamayı ve kentte artan enerji talebini karşılamayı hedefleyen çalışmaların enerjili hatta yapılabilmesinin mümkün olmaması nedeniyle planlı kesintilere başvuruluyor. Müşterilerin elektrik ihtiyacını karşılamak adına zorunluluk taşıyan planlı kesintilerde, can ve mal güvenliğini koruyabilmek için hatlardaki enerji devre dışı bırakılarak önceden belirtilen süre çerçevesinde planlı elektrik kesintisi gerçekleştiriliyor. Bu sayede, yatırım ve bakım işlemlerinin emniyetli biçimde yapılabilirken, şebekelerde de teknik sürdürülebilirlik sağlanıyor.

"Operasyonel faaliyetlerimizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz"

SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, Gebze bölgesinde sürdürülen yatırım çalışmalarını değerlendirerek, "Bölgenin en güncel ihtiyaçlarını araştırarak, kaliteli hizmet ve kesintisiz enerji hedefiyle müşterilerin beklentilerini karşılayacak yatırım planımıza aralıksız bir şekilde tüm gücümüzle devam ediyoruz. Gebze bölgemize hem istihdam olanakları hem ekonomik fayda oluşturan kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. Yatırımlarımızla müşteri memnuniyetini her geçen gün artırarak, operasyonel faaliyetlerimizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz" dedi.