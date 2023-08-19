Bir gece kulübünde meydana gelen olayda, güvenlik görevlileri ile gece kulübüne gelen kişiler arasında çıkan silahlı kavga sonucunda güvenlik görevlisi Samet Öztaşkın (30) hayatını kaybetti. Olayda 2 kişi silahla, 10 kişi ise darp sonucu yaralandı. Olayın hemen ardından 5 kişi gözaltına alındı. Olay, Alaçatı Mahallesi'ndeki gece kulübünde meydana geldi. Şüpheliler ile güvenlik görevlileri arasında nedeni henüz belirlenemeyen bir tartışma başladı. Tartışma hızla büyüyerek silahlı bir kavgaya dönüştü. Olayda toplamda 12 kişi yaralandı, bunlardan 2'si silahla yaralandı. Jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine hızla sevk edildi. Yaralılar Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ne yazık ki, güvenlik görevlisi Samet Öztaşkın hastanede hayatını kaybetti. Diğer güvenlik görevlisi ise Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, kaçan şüphelilerin otomobilini İnönü Caddesi'nde boş bir arsada terk edilmiş halde buldu. Soruşturma sürerken, gece kulübündeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüler olayın detaylarını belgeledi. Samet Öztaşkın, bir yıldır aynı mekanda görev yapıyordu. Bekar olan Öztaşkın'ın cenazesi otopsi sonrasında defnedileceği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında M.M., B.Y., O.D., Ü.G. ve İ.A. adlı 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda toplamda 3 tabanca ele geçirildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, olayın 5 şüpheli tarafından gece kulübüne düzenlenen saldırı sonucu meydana geldiği belirtildi. Saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Ayrıca arbede sırasında darp sonucu yaralanan 10 kişi de tedavi altına alındı.

Öte yandan, Çeşme'de daha önce de benzer bir olay yaşanmıştı. 13 Ağustos'ta, beach club'a rezervasyonları olmadığı için alınmayan 2 kişi çevreye ateş açarak taksici F.G.'yi yaralamıştı.