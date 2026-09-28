Van’ın Tuşba ilçesinde bir kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi. Polatoğlu İlk ve Ortaokulu’nda meydana gelen olayda, öğrencinin sabah saatlerinde yanında silahla okula geldiği fark edildi.

Boş olduğu belirtilen pompalı tüfek öğretmenler ve velilerin müdahalesiyle öğrencinin elinden alındı. Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri okula sevk edildi.

POLİS SİLAHA EL KOYDU

İhbar üzerine okula gelen polis ekipleri tüfeğe el koyarken, öğrenci ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayın duyulmasının ardından çok sayıda öğrenci velisi okula geldi. Yaşanan olay okul çevresinde kısa süreli paniğe neden oldu.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde de kısa süre önce bir öğrencinin av tüfeğiyle okul çevresinde ateş açması sonucu 11 öğrenci yaralanmıştı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, 9. sınıf öğrencisi H.O.’nun da aralarında bulunduğu bazı şüpheliler tutuklanmıştı. Van’da yaşanan son olay, okullardaki silah ve güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.