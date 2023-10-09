UEDAŞ’ın geleneksel hale getirdiği ’gece ve ışık’ temasının işlendiği Uluslararası Şehrin Işıkları fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu.BURSA (İGFA) - 1 – 30 Eylül tarihleri arasında dünyanın her yerinden başvuruların kabul edildiği yarışmaya bu yıl 3 bin 893 fotoğraf severin çektiği 9 bin 326 fotoğraf katıldı.

Jüri tarafından yapılan sıkı bir eleme sonucunda Ahmet Fatih Sönmez’in fotoğrafı birinci seçilirken, Murat Bakmaz ikinci, Erhan Karaca’nın fotoğrafı ise üçüncü oldu.

Güney Marmara’da elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ tarafından bu yıl 11.’si düzenlenen Şehrin Işıkları Uluslararası Fotoğraf Yarışması'nın sonuçları açıklandı.

Dünyanın her noktasından fotoğrafseverin yer aldığı yarışmaya Mardin’den katılan ve birinciliği göğüsleyen Ahmet Fatih Sönmez 20 bin, Azerbaycan’dan katılan ve ikinciliği kazanan Murat Bakmaz 15 bin, Bursa’dan katıldığı yarışmada üçüncü olan Erhan Karaca ise 10 bin liralık ödülün sahibi oldu.

‘Uluslararası Şehrin Işıkları 11’ yarışmasında dereceye giren ilk 40 fotoğraf yıl boyunca birçok sergide boy göstererek sanatseverlerin beğenisine sunulacak.