Halk sağlığı farkındalığını artırmak ve koruyucu sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak amacıyla organize edilen 2. Nilüfer Halk Sağlığı Günleri, 8, 9 ve 10 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek. Ücretsiz sağlık kontrolleri, bilgilendirici stantlar ve interaktif atölyelerle dolu bu etkinlik, Nilüferlilere sağlıklı yaşam için ilham verecek.

Nilüfer Belediyesi, halk sağlığını desteklemek adına önemli bir projeyi hayata geçiriyor. 8-10 Ekim 2025 tarihlerinde Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Hizmet Binası’nda düzenlenecek “2. Nilüfer Halk Sağlığı Günleri” etkinliği, sağlık konusunda bilinç oluşturmak için vatandaşlarla buluşacak.

KAPSAMLI SAĞLIK TARAMALARI

Etkinlik, üç gün boyunca sabah 10.00’dan akşam 17.00’ye kadar devam edecek ve katılımcılar birçok ücretsiz sağlık taramasından faydalanma imkanı bulacak. İşitme testi, göz muayenesi, genel diş kontrolü, footbalance analizi, CO2 ölçümü, vücut kitle indeksi ölçümü, skolyoz ve fonksiyon testleri gibi çeşitli sağlık kontrolleri yapılacak. Bunun yanı sıra basit fizik tedavi uygulamaları ve sigarayı bırakma polikliniği de hizmet verecek.

ATÖLYELER VE BİLGİLENDİRME STANTLARIYLA FARKINDALIK ARTACAK

Program kapsamında çeşitli atölyeler de gerçekleştirilecek. Çocuklara yönelik el yıkama, doğru diş fırçalama, detoks içecekler, sanat terapisi, sağlıklı beslenme tabağı ve organlarımızı tanıyalım gibi hem öğretici hem de keyifli atölyeler katılımcıları bekliyor.

Etkinlik alanında kurulan bilgilendirme stantlarında ise Nilüfer Belediyesi’nin ilgili birimlerinin yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediyesi, Çölyak Derneği ve ONKODAY gibi kurumlar da yer alacak. Bu stantlarda organ bağışı, bağımlılıkla mücadele, Alzheimer farkındalığı, hayvan sahiplendirme, sağlıklı gıda ve etiket okuma ile Braille alfabesi gibi çeşitli konularda bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yapılacak.

SAĞLIK TOPLUMSAL BİR GÜÇTÜR

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, sağlıklı bir toplumun mutlu bir kentin temeli olduğunu belirterek, “Sağlık sadece bireysel değil, toplumsal bir güçtür. 8-10 Ekim’de bu gücü birlikte büyütelim. Nilüfer’de sağlığımız için buluşuyoruz; çünkü sağlıklı bir toplum, güçlü bir gelecektir. Tüm Nilüferlilerin sağlık hizmetlerine kolayca erişebilmesini ve sağlıklı bilincinin artırılmasını istiyoruz. Bu amaçla düzenlediğimiz 2. Nilüfer Halk Sağlığı Günleri’ne tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Gelin, sağlığımız için hep birlikte bir adım atalım” dedi.