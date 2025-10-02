

Bu yıl ‘Tüm mümkünlerin kıyısında’ temasıyla düzenlenen MARUF’25, 50 ülkeden 500’ün üzerinde konuşmacı ve 5000’i aşkın katılımcıyla Haliç Kongre Merkezi’nde sürüyor. Forum kapsamında hazırlanan oturumlardan kent rotalarına, atölyelerden sergilere, çarşılardan stant alanlarına kadar tüm etkinlikler, yüksek katılımla devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın Marmara Denizi’nden çıkartılan ve sahillerdeki temizlik çalışmalarında toplanan atıklarla hazırladığı geri dönüşüm sergisi de yerli ve yabancı konuklar tarafından büyük ilgi gördü. Araba lastikleri, plastik şişeler, paletler ve terk eşyalarla hazırlanan sergi, insanların doğaya karşı ne kadar acımasız davrandığını bir kez daha gözler önüne serdi.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de atıkların sanat eserine dönüştürüldüğü sergiyi gezerek çalışma hakkında yetkililerden bilgi aldı. Çevre konusunda toplumsal duyarlılık oluşturmak amacıyla serginin hazırlandığını söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, "Gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak istiyorsak doğamıza sahip çıkmalıyız. Ekiplerimiz, denizden çok sayıda atık topluyor. Temizlik sırasında denizden çıkan atıkları görünce hepimiz şaşırıyoruz. Atıkların bir kısmını atölyelerimizde işleyerek, sanata dönüştürerek kullanılabilir hale getirdik. Lastik, varil, bisiklet ve birçok malzemenin kullanıldığını gördük. Sergiyle, denize veya doğaya atılan ürünlerin aslında tekrar kullanılabileceğini göstermiş olduk. MARUF'25’e gelen katılımcılar da sergiye ilgi gösteriyor. Çevremize ve doğamıza sahip çıkalım. Kirletmeyelim" diye konuştu.

MARUF’25 kapsamında düzenlenen ‘Play Marmara Denizi’ etkinliğine de katılan Başkan Mustafa Bozbey, oyunu Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ile birlikte oynadı. 'Temiz Üretim, Yenilikçi Uygulamalar' kartını seçen Başkan Mustafa Bozbey, "Marmara Denizi'ne sahip çıkmalıyız. Marmara'nın etrafında yoğun sanayi yapılanması var. Buna bağlı olarak da 30 milyonun üzerinde bir nüfus Marmara Bölgesi’nde yaşıyor. Bu da Marmara Denizi'ne inanılmaz bir kirlilik yükü getiriyor. Bunu önlemenin yolu, Marmara’ya kıyısı olan tüm belediyelerin İleri Biyolojik Arıtma tesisi kurmasından geçiyor. Böylece Marmara Denizi’ne arıtılmış sular salınmış olacak. Marmara Denizi’ni, tüm ülke olarak el ele vererek kurtarmalıyız" dedi.

Marmara Urban Forum kapsamında kurulan atölyelerde, atık kumaşların yeniden hayat bulduğu dokuma çalışmalarına da katılan Başkan Mustafa Bozbey, kendi elleriyle kumaşları dokuyarak atölyeye katkı sundu. Yapılan dokumanın geri dönüşümün ve sürdürülebilir yaşamın sembolü olduğunu ifade eden Başkan Bozbey, "Her atık, doğru yöntemlerle değerlendirildiğinde geleceğe umut oluyor. Daha temiz, daha yeşil ve daha yaşanabilir kentler için geri dönüşümü hayatın her alanına yaymak hepimizin sorumluluğu" diye konuştu.