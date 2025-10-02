Nilüfer Belediyesi, Dünya Yaşlılar Günü etkinlikleri kapsamında özel ve anlamlı bir organizasyon gerçekleştirdi. İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi sakinleri, doğayla iç içe bir etkinlikte hem eğlenceli vakit geçirip hem de toprağa emek vermenin sevincini yaşadı.

Nilüfer Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nün düzenlediği bu etkinlikte, huzurevi sakinleri kendileri için hazırlanan bahçe alanında fide ve tohumları toprakla buluşturdu. Katılımcılar, büyük bir özenle marul, lahana ve patlıcan gibi sebze fidelerini dikti.

Toprağa dokunmanın verdiği mutluluğu deneyimleyen huzurevi sakinleri, ekilen fidanlara kendi elleriyle can suyu verdi. Ayrıca, bitkilerin bakımını da üstlenerek, yetiştirdikleri ürünleri kendileri tüketmenin keyfini yaşayacaklar.