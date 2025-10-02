İnegöl Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısı Çarşamba günü 14.30’da gerçekleştirildi. Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger Başkanlığında yapılan mecliste, 17 gündem maddesi ile 2 ilave gündem maddesi olmak üzere toplam 19 konu masaya yatırıldı. 2026 yılı performans programı, 2026 yılı ve izleyen 2 yılın gelir ve gider tahminlerini gösteren bütçe tasarısı ile 2026 yılı ücret tarifesi maddeleri Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmek üzere komisyona havale edildi.

OKULLARA VE ÖĞRENCİLERE ÇEŞİTLİ YARIŞMALARDA 525 BİN TL ÖDÜL DAĞITILACAK

Meclis gündeminin 17’nci maddesinde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün sunduğu Ortak Hizmet Projesi Kapsamında Yapılacak Yarışmalar ve Programlar maddesi ele alındı. Konu hakkında yapılan bilgilendirmede, İnegöl’deki öğrencilerin içerisinde bulundukları coğrafyayı daha yakından tanımalarını sağlamak, milli ve geleneksel değerlerimizi yaşatmak, genel kültür seviyelerini yükseltmek, özgüvenlerini tazelemek ve sanatla iç içe olmalarını temin edebilmek adına İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak hizmet projesi kapsamında yarışmalar yapılacağı duyuruldu. Müzik yarışması, tiyatro yarışması, geleneksel meddahlık yarışması, halk oyunları yarışması, hitabet yarışması, İnegöl’ü Tanıyorum Bilgi Yarışması gibi programlarda yarışmaya katılan ve dereceye giren öğrenciler ile okullara 525 bin TL ödül verilmesi konusu oy birliği ile kabul edildi.

İNEGÖL BELEDİYESİ’NE 640 BİN EURO’LUK HİBE DESTEĞİ

Meclise ilave gündem maddesi olarak sunulan 18’inci maddede ise İnegöl Belediyesi Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü’nün AB-Türkiye İklim Değişikliği Hibe Programı için Başkan Alper Taban’a yetki verilmesi görüşüldü. Hibe programı kapsamında ARGE Müdürlüğünce hazırlanmış olan “İklim Dirençli Orman Parkı: Çok Disiplinli Yağmur Suyu Hasadı Modeli” projesinin değerlendirme sürecinin devam ettiği, 640 bin Euro’luk hibeyi kapsayan projenin uygulanması noktasında projede kurumu temsilen Belediye Başkanı Alper Taban’a yetki verilmesi oy çokluğu ile kabul edildi. Proje onaylandığında, İnegöl Belediyesi 640 bin Euro’luk bir hibe desteği almış olacak.

OYLAT CAM SEYİR TERASI YAP İŞLET DEVRET MODELİYLE YAPILACAK

Gündemin ilave maddelerinden olan 19’uncu maddede de Oylat bölgesinde kurulması planlanan cam seyir terası projesi görüşüldü. Emlak İstimlak Müdürlüğü tarafından meclise sunulan maddede, Hilmiye Mahallesinde bulunan Kayabaşı Devlet Ormanı içerisinde yapılacak olan Oylat Cam Teras Konaklamasız Orman Parkı projesinin yap işlet devret modeliyle yapılması hususu oylandı. 250 m2 cam seyir teras alanı, kafeterya, sosyal donatı alanları ve yürüyüş yolunun yer aldığı projenin yap işlet devret modeliyle yapılması konusu oy çokluğuyla kabul edildi.