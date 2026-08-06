İnegöl Belediyesi, kentin zengin mutfak kültürünü ulusal ölçekte tanıtmak amacıyla bu yıl ilk kez İnegöl Gastronomi Festivali düzenliyor. 4-6 Eylül tarihleri arasında Heykel Meydanında gerçekleştirilecek festival, İnegöl’ün köfte baş aktörlüğündeki gastronomi zenginliğini gözler önüne serecek. Şehrin yöresel lezzetinin tanıtılacağı festivalde, gastronomi mirasının yanı sıra tarımsal üretim gücü de ön plana çıkarılacak. Kurşunlu çileği, yaban mersini, Cerrah Kuru Fasulyesi, şeftali ve bölgeye özgü diğer tarım ürünleri ile kooperatiflerin üretimleri ziyaretçilerle buluşacak. Festival; yerel esnaf, köfteciler, el emeği ürünler üreten hanımlar, üreticiler, kooperatifler ve gastronomi alanında emek veren tüm paydaşları aynı çatı altında buluşturacak.

SOKAK LEZZETLERİNDEN TATLI MEYDANINA, GASTRONOMİYE DAİR HER ŞEY BU FESTİVALDE

Festival alanında İnegöl Köftesi stantlarından sokak lezzetlerine, evlerinde üretim yapan kadınların el emeği ürünlerinden tatlı meydanına kadar birbirinden farklı lezzet noktaları kurulacak. İnegöl mutfağına özgü ürünlerin sergileneceği stantların yanı sıra kooperatifler ve yeşil gastronomi anlayışıyla hazırlanan tarımsal ürün stantları da ziyaretçilerin ilgisine sunulacak.

ÜNLÜ ŞEFLER VE TANINMIŞ GASTRONOMİ YÜZLERİ KATILACAK

3 gün boyunca sürecek festivalde gastronomi yalnızca tadımlarla sınırlı kalmayacak. Alanında uzman isimlerin katılımıyla workshoplar, uygulamalı mutfak atölyeleri, gastro şovlar ve akademisyenlerin yer alacağı paneller düzenlenecek. Bahçeşehir Üniversitesi Gastronomi Bölümü Öğretim Üyesi Esat Özata’nın koordinasyonunda gerçekleştirilecek etkinliklerde; Açelya Akkoyun, Sahrap Soysal, Oğuz Özyaral ile birlikte Türkiye’nin farklı bölgelerinden ünlü pastane ve restoran şefleri de bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak.

KURTULUŞ ETKİNLİKLERİYLE BÜTÜNLEŞECEK

Festival, gastronominin yanı sıra kültür ve sanat etkinlikleriyle de ziyaretçilere dolu dolu bir program sunacak. Festivalin son günü ise İnegöl'ün düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü olan 6 Eylül kutlamalarıyla bütünleşerek şehrin tarihini, kültürünü ve mutfak mirasını aynı atmosferde buluşturacak.

“İNEGÖL'ÜN GASTRONOMİDEKİ GÜCÜNÜ SAHNEYE TAŞIYORUZ”

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Gastronomi Festivali hazırlıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Coşkulu ve kapsamlı bir festival hazırlığının tüm hızıyla sürdüğünü belirten Başkan Taban, organizasyonun İnegöl'ün gastronomi alanındaki potansiyelini daha görünür hale getireceğini söyledi. Başkan Alper Taban, “İnegöl bugün Türkiye’ye mal olmuş İnegöl Köftesinin baş aktörlüğünde, 200’ü aşkın yöresel lezzetiyle çok güçlü bir mutfak kültürüne sahip. İnegöl Köftesi, İnegöl Sütlü Kadayıfı, İnegöl Çıbrıkası, İnegöl Cerrah Kuru Fasulyesi, İnegöl Mişorizi ve İnegöl Piyazı olmak üzere 6 tane coğrafi işaretli ürünümüz var. Bunun yanında tarımsal üretimimiz, kooperatiflerimiz ve yerel üreticilerimizle çok önemli değerlere sahibiz. Düzenleyeceğimiz Gastronomi Festivali ile bu zenginliği Türkiye'ye tanıtmayı hedefliyoruz. Gastronomi alanında oluşturduğumuz farkındalığı daha da ileri taşıyarak İnegöl'ü bu alanda da güçlü bir marka şehir haline getirmek istiyoruz” dedi.

İNEGÖL’ÜN TÜM LEZZETLERİ AYNI ÇATI ALTINDA OLACAK

Festivalin tüm kesimlerin katkısıyla büyüyeceğini ifade eden Başkan Taban, “Lokantacılarımızdan köftecilerimize, sokak lezzeti sunan işletmelerimizden kooperatiflerimize, evlerinde üretim yapan hanımefendilerimizden yöresel ürün üreticilerimize kadar gastronomiye değer katan herkes festivalde yer alacak. Bu organizasyon hepimizin festivali olacak. Şehrimizin tüm lezzetlerini aynı çatı altında birlikte tanıtacağız” diye konuştu.

BAŞKAN TABAN’DAN DAVET

İnegöllüleri ve çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşları da şimdiden festivale davet eden Başkan Taban, “4-6 Eylül tarihlerinde şehrimizin merkezinde, Heykel Meydanında birbirinden değerli etkinliklerle misafirlerimizi ağırlayacağız. Gastronomi şöleniyle birlikte kültürümüzü, üretimimizi ve misafirperverliğimizi de paylaşacağız. Özellikle festivalimizin son gününün, İnegöl'ümüzün kurtuluşunun yıl dönümü olan 6 Eylül'e denk gelmesi bu organizasyona ayrı bir anlam katıyor. Tüm vatandaşlarımızı ve şehir dışından gelecek misafirlerimizi bu büyük lezzet buluşmasına davet ediyorum” ifadelerini kullandı.