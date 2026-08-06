Şirketin SEC’e sunduğu bildirime göre, yeniden yapılanma kapsamında yaklaşık 220 kişinin işine son verilecek ve iş gücü yüzde 12 oranında küçültülecek. Sürecin tamamlanmasının ardından Etsy’nin çalışan sayısının yaklaşık 1600’e düşmesi bekleniyor.

Yeniden yapılanmanın maliyeti 35 milyon dolar

Şirket, yeniden yapılanma ve diğer çıkış maliyetleri kapsamında yaklaşık 35 milyon dolarlık gider öngörüyor. Bu maliyetlerin büyük bölümünün kıdem tazminatları, çalışan yan hakları ve ilgili giderlerden oluşacağı belirtildi. Planın 2026'nın üçüncü çeyreği sonuna kadar büyük ölçüde tamamlanması bekleniyor.

İşten çıkarmalar ürün ve mühendislik ekiplerinde

Etsy Üst Yöneticisi Kruti Patel Goyal, çalışanlara gönderdiği mektupta işten çıkarmaların ağırlıklı olarak ürün ve mühendislik ekiplerini etkileyeceğini belirtti. Goyal, yeniden yapılanmanın temel amacının maliyetleri azaltmak olmadığını ve şirketin uzun vadeli stratejisi doğrultusunda bazı alanlarda yeni işe alımların devam edeceğini ifade etti.

Goyal ayrıca kararın yapay zeka kaynaklı olmadığını belirterek, Etsy'nin çalışanların uzmanlığı ve yaratıcılığını yeni teknolojilerle birleştirmeyi hedeflediğini söyledi.