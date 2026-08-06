ERKAN DÖNMEZ KİMDİR?

Yeni Parti'nin İnegöl teşkilatlanma çalışmalarını yürütecek isim belli oldu. Parti yönetimi tarafından İnegöl Kurucu İlçe Başkanı olarak görevlendirilen Erkan Dönmez, geçmişte Kurşunlu Belediye Başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve çeşitli siyasi görevlerde bulunmuş deneyimli bir siyasetçi olarak dikkat çekiyor.

Atamanın ardından vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konuların başında ise "Erkan Dönmez kimdir?" sorusu geliyor.

ALMANYA'DA DOĞDU, KURŞUNLU'DA BÜYÜDÜ

Erkan Dönmez, 1978 yılında Almanya'da, işçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Ailesinin 1984 yılında Türkiye'ye kesin dönüş yapmasının ardından İnegöl'ün Kurşunlu Mahallesi'ne yerleşti.

İlk ve orta öğrenimini Kurşunlu'da tamamlayan Dönmez, daha sonra İnegöl Sağlık Meslek Lisesi'nden sağlık memuru olarak mezun oldu. Lisans eğitimini ise Halkla İlişkiler alanında tamamladı.

Evli ve iki çocuk babası olan Dönmez, eğitim hayatının ardından iş dünyasına atıldı.

İŞ DÜNYASINDA DA ÖNEMLİ GÖREVLER ÜSTLENDİ

1998 yılından itibaren turizm ve sağlık sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerde kurucu ortak olarak görev alan Erkan Dönmez, girişimcilik alanındaki çalışmalarıyla da öne çıktı.

Ayrıca eğitim sektöründe yatırım yaparak Bursa Birey Okulları'nın kurucu ortakları arasında yer aldı. Günümüzde ise uluslararası faaliyet gösteren bir şirkette danışmanlık görevini sürdürdüğü ifade ediliyor.

26 YAŞINDA BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ

Erkan Dönmez'in siyasi kariyerindeki en dikkat çekici dönüm noktalarından biri 2004 yerel seçimleri oldu.

Kurşunlu Belediye Başkanlığı seçimlerini yüzde 37 oy oranıyla kazanan Dönmez, henüz 26 yaşındayken Türkiye'nin en genç belediye başkanlarından biri unvanını elde etti.

Görev süresi boyunca; altyapı ve üstyapı yatırımları, park ve yeşil alan düzenlemeleri, spor tesisleri, sosyal belediyecilik projeleri gibi birçok çalışmaya imza attı.

İKİNCİ KEZ BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ

2009 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı olarak yeniden seçime giren Erkan Dönmez, ikinci kez Kurşunlu Belediye Başkanı seçilerek görevine devam etti.

BÜYÜKŞEHİR YASASI SONRASI SİYASİ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRDÜ

2014 yılında yürürlüğe giren Büyükşehir Yasası kapsamında Kurşunlu Belediyesi'nin tüzel kişiliği sona erdi.

Bu sürecin ardından aktif siyasetini sürdüren Dönmez; 27. Dönem CHP Bursa Milletvekili Adayı oldu. 2019-2024 yılları arasında İnegöl Belediyesi Meclis Üyesi olarak görev yaptı. Aynı dönemde Bursa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olarak da çalışmalarını sürdürdü.

YENİ PARTİ'NİN İNEGÖL TEŞKİLATINI KURACAK

Siyasi kariyerinde yeni bir döneme giren Erkan Dönmez, Yeni Parti İnegöl Kurucu İlçe Başkanı olarak görevlendirildi.

Bu görev kapsamında Dönmez'in, İnegöl'de parti teşkilatlanmasını oluşturması, üye çalışmalarını yürütmesi ve partinin ilçe yapılanmasını tamamlaması bekleniyor.

ERKAN DÖNMEZ HAKKINDA KISA BİLGİLER

Adı Soyadı: Erkan Dönmez

Doğum Yılı: 1978

Doğum Yeri: Almanya

Memleketi: İnegöl / Kurşunlu

Eğitimi: İnegöl Sağlık Meslek Lisesi, Halkla İlişkiler Lisans Eğitimi

Mesleği: İş insanı, danışman

Medeni Durumu: Evli

Çocuk Sayısı: 2

Siyasi Görevi: Yeni Parti İnegöl Kurucu İlçe Başkanı

Önceki Görevleri: Kurşunlu Belediye Başkanı (2004-2014), İnegöl ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi (2019-2024), 27. Dönem CHP Bursa Milletvekili Adayı

Yeni Parti'nin İnegöl'deki teşkilatlanma sürecine liderlik edecek olan Erkan Dönmez'in önümüzdeki günlerde yönetim kadrosunu oluşturması ve saha çalışmalarına başlaması bekleniyor.