Nilüfer Belediyesi, Can Aytekin’in ‘Geçen Program’ adlı sergisine, Nâzım Hikmet Kültür Evi’nde ev sahipliği yapıyor. Küratörlüğünü Kevser Güler’in yaptığı sergi, 21 Nisan 2024 tarihine kadar gezilebilecek.

Nâzım Hikmet Kültür Evi, yeni bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Küratörlüğünü Kevser Güler’in yaptığı ‘Geçen Program’ adlı sergide Can Aytekin’in eserleri sergileniyor. Nâzım Hikmet Kültür Evi’nin mekansal kurgusuyla ilişki kuran ‘Geçen Program’ sergisi, dijital teknolojiler öncesinde yaygın bir üretim olan afiş ressamlığı pratiğinin tekniklerine, kağıt malzeme ve baskıyla ilişkisine ve açık ya da örtük resim tarihi referanslarına yakından bakıyor.

Serginin açılışına Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir ve çok sayıda sanatsever katıldı. Can Aytekin ve Kevser Güler ile sohbet eden konuklar, aynı zamanda eserler ve yapılış teknikleri ile ilgili de bilgi aldı. Seçkileri tek tek izleyen konuklar, uygulanan teknikleri de yakından görme fırsatı yakaladı.

Sergi, 21 Nisan 2024 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.