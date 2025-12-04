Son günlerde Türkiye Futbol Federasyonu tarafından çeşitli liglerde görev yapan bazı hakemlerin ve futbolcuların bahis oynadıkları konusunda gündeme geldi. Vatan Partisi İnegöl Teşkilatı da bahis ve şans oyunlarına tepki göstermek için Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde stant kurarak bahis ve şans oyunlarının kaldırılması için imza kampanyası başlattı.



Konuyla ilgili bir açıklama yapan Vatan Partisi İnegöl İlçe Başkanı Ayşe Kaya, “Türkiye Futbol Federasyonu tarafından çeşitli liglerde görev yapan bazı hakemlerin ve futbolcuların bahis oynadıkları konusunda gündeme getirilen iddialar günlerdir kamuoyunda konuşuluyor. Hemen her konuda olduğu gibi sistemin sahipleri yine konunun özünü, sorunun kaynağını değil sonuçlarını topluma tartıştırıyorlar. Bütün dikkatler bahis oynadığı iddia edilen hakemler ve futbolculara odaklanıyor. “Vurun abalıya” misali hakemler ve futbolcular hedef gösteriliyor. Hakemler ve futbolcular sahipsiz, onlara atış serbest. Hem kolay, hem kârlı. Böylece hem devleti yönetenler hem de futbolun patronları tüm kiri onlara atarak kendilerini temize çıkarıyorlar. Bahis konusunun gündeme gelmesi ancak sorunun kaynağının üzerinden atlanması üzerine Vatan Partisi olarak bir süredir konunun uzmanı hukukçularla, psikiyatrlarla, akademisyenlerle çalışarak hazırladığımız “Şans Oyunlarının ve Bahislerin Yasaklanmasına Dair Kanun Teklifi ve Gerekçesi”ni Genel Başkan Yardımcımız Sn. Utku Reyhan geçtiğimiz günlerde kamuoyuna açıkladı. Değerli basın mensupları, kıymetli halkımız. Bugün yasal ya da yasadışı ne şekilde tanımlanırsa tanımlansın bahis ve kumar toplumumuzu içten içe çürüten bir hastalık hâlini almıştır. Devlet, sözde kumarı yasaklamıştır. Ancak rulet masasından kaldırılan vatandaşımız, İddaa bayilerinde, Milli Piyango ve at yarışı sitelerinde devlet eliyle kumar oynamaktadır. Kumarhaneler sözde kapalıdır, ancak neredeyse her eve bir kumarhane girmiştir. Akıllı telefonlar, bilgisayarlar kumar masasına dönmüştür. Bahis kumar mıdır? Şans oyunları, piyangolar kumar mıdır? Bal gibi kumardır. Talihe dayalı, herhangi bir iktisadi faaliyete dayanmayan, emek verilmeyen tüm bu faaliyetler kumardır. Devlet kumar oynatmaz. Devlet bahis oynatmaz. Devlet bunlarla mücadele eder. Aileleri parçalayan, kişileri intihara sürükleyen, emeksiz para kazanma anlayışıyla toplumsal ahlâkı yerle bir eden bu belayla artık yüzleşme zamanı gelmiştir. Hem kamuoyunu hem de başta iktidar olmak üzere tüm siyaset dünyasını hakemler ve futbolcularla değil, onları buraya sürükleyen sistemle mücadeleye çağırıyoruz” dedi.