Van’da kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme ortaya çıktı.

Olaydan 13 ay sonra ifade veren gizli tanık, Kanal D’de yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programında dikkat çekici iddialar dile getirdi.

ROJİN KAÇIRILDI MI?

Telefon ile yayına bağlanan gizli tanık, Rojin’in kaybolduğu gün saat 21.00-22.00 arasında bir erkek tarafından zorla beyaz bir arabaya bindirildiğini, aracı da bir erkeğin kullandığını öne sürdü.

Gizli tanık, Rojin’i zorla arabaya bindiren kişinin 1.70 boylarında, orta kilolu, düz saçlı ve 25-30 yaşlarında biri olduğunu iddia ederek, genç kızın “Babama söylemeden gitmem, haberi var mı?” dediğini duyduğunu söyledi.

NEDEN 13 AY SONRA KONUŞTU?

Gizli tanığın 13 ay sonra ortaya çıkması kamuoyunda tepki çekerken, tanık bu gecikmeye dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Van Belediyesi’nin misafirhanesinde konaklıyordum. O gün baba Nizamettin Kabaiş ve ekipler Rojin’i arıyorlardı. Hâlâ bulunmamıştı. Rojin’in hareketleri, zorla arabaya bindirilişi dikkatimi çekince misafirhanedeki çalışana haber verdim. Vücudunda iki farklı erkek DNA’sı ortaya çıkınca da ifade verme gereği duydum."

“HEP SÖYLEDİM”

Gizli tanığın dikkat çeken iddiaları sonrasında konuşan baba Nizamettin Kabaiş, “Bunun bir kaza olmadığını, kızımın öldürüldüğünü hep söyledim” dedi.

NELER OLMUŞTU?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş 27 Eylül'de kayboldu. Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen ve kendisinden bir daha haber alınamayan Rojin’in cansız bedeni 18 gün sonra Van Gölü'nün Molla Kasım Köyü sahilinde bulundu.

Cenaze üzerinde Van Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ilk incelemede; vücudunda kesici veya ateşli silah yarasına rastlanmadığı ve kemik kırığı bulunmadığı tespit edildi.

Genç kızın boyun, diz ve kol bölgelerinde renk değişiklikleri gözlemlendi. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla kan, idrar ve iç organ örnekleri İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ADLİ TIP RAPORUNDA NE ÇIKTI?

6 Kasım 2024 tarihli Adli Tıp Kurumu raporunda, "iki farklı erkeğe ait DNA örneklerinin tespit edilmesine rağmen örneklerden şüpheli bir bulgu tespit edilmediği" açıklaması yapıldı.

Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı raporda, Kabaiş’in cinsel saldırıya uğradığına, travmaya bağlı yaşamını yitirdiğine ya da zehirlendiğine dair herhangi bir tıbbi bulguya rastlanmadığı belirtildi.

Şüpheli şekilde hayatını kaybeden Rojin, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.