Matematik, sadece sayılar ve denklemlerle değil, geçmişin dersleri ve geleceğin potansiyeliyle şekillenen bir dünya.

Öğrenciler için matematik eğitim hayatları boyunca çok önemli bir yere sahip. An Matematik Dünyası Kurucusu Hasan Tunç, geçmişin derinliklerinden gelen bilgi ve birikimi, geleceğin sınırsız ufuklarıyla buluşturup, matematiksel düşüncenin gücünü öğrencilerin hayatlarına taşıdıklarını söyledi.

Tunç, matematiğin tarihi gelişimini ve klasik yaklaşımlarını günümüzün modern teknikleriyle harmanlanmasının, öğrencilere hem köklü bir bilgi birikimi sunduğunu, hem de yenilikçi düşünme becerilerini geliştirdiğini belirtti. Geçmişin mirasını anlamak, geleceğe yönelik güçlü bir temel oluşturmanın anahtarı olduğuna dikkat çeken Tunç, bu anlayışla öğrencilerin bireysel yeteneklerini keşfetmesini ve en yüksek potansiyeline ulaşmasını sağladıklarını kaydetti.