İYİ Parti Orhangazi Kurucu İlçe Başkanı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada İYİ Parti Bursa İl Başkanlığı görevine atandığını duyurdu. Açıklamasında, Teşkilat Başkanı Hasan Toktaş'ın teklifleri ve Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu'nun onayıyla bu göreve getirildiğini belirtti.

Atama yazısını, İl Başkanı Dr. Mehmet Hasanoğlu ile birlikte teslim aldığını ifade eden yeni başkan, görevini en iyi şekilde yerine getireceğini söyleyerek, "Rabbim mahcup etmesin" dedi.