Tekirdağ’da "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor" programı kapsamında, kadın çiftçilere üzüm ürünleri ve bulama yapımı üzerine eğitim verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının koordinasyon ve desteğiyle düzenlenen bu proje, Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nün iş birliğiyle gerçekleştirildi. "Geçmişin Geleneği, Geleceğe Hediyesi: Bulama" projesi, bölgedeki kadın çiftçileri tarımsal yeniliklerle buluşturmayı hedefliyor.

Projeye dâhil olan 20 kadın çiftçiye, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü’nde hem teorik hem de uygulamalı eğitim verildi. Üzüm çeşitleri ve ürünlerinin tanıtıldığı eğitimlerde, bulamanın modern ve geleneksel yöntemlerle nasıl yapılacağı detaylı olarak anlatıldı. Gıda Mühendisi Gamze Uysal Seçkin ve ekibi tarafından verilen eğitimlerde katılımcılar, bulama yapım sürecini adım adım öğrenerek üretim tekniklerini deneyimleme fırsatı buldu.

Eğitimin ardından Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal ve Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı, eğitim programını başarıyla tamamlayan kadın çiftçilere sertifikalarını takdim etti. Proje kapsamında üretilen bulama ürünleri, geleneksel yöntemlerle üretilen tarımsal ürünlerin gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıyor.