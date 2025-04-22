Yunus Emre Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan “Geçmişten Günümüze Oyuncak Sergisi”, İnegöl Kent Müzesi’nde ziyarete açıldı. Ziyaretçiler, 14 Mayıs Çarşamba gününe kadar sergiyi gezebilecek.

Sergide, geçmişten bugüne uzanan oyuncak kültürünü yansıtan 265 parçalık özel bir koleksiyon yer alıyor. Çorum Alacahöyük kazılarından çıkarılan arkeolojik oyuncakların replikalarından, nostaljik parçalara ve günümüz modern oyuncaklarına kadar pek çok örnek titizlikle hazırlandı. Toplamda 42 arkeolojik oyuncak replikası, 73 nostaljik ve 150 çağdaş oyuncak sergide yerini aldı.

Serginin açılış törenine İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Kaymakam Eren Arslan, okul yöneticileri, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Açılışta konuşan Başkan Alper Taban, 23 Nisan’ın çocuklara verilen değeri gösterdiğini belirterek, çocukların büyük hayaller kurmasını arzu ettiklerini dile getirdi. Sergiyi hazırlayan öğretmen ve öğrencilere teşekkür eden Başkan Taban, tüm ilçe halkını sergiyi ziyaret etmeye davet etti.

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan da serginin kültürel değer taşıdığını vurgulayarak, geleneksel oyuncakların eğitici yönüne dikkat çekti. Serginin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Açılış kurdelesinin kesilmesiyle birlikte davetliler sergiyi gezerek geçmişten bugüne oyuncak dünyasında bir yolculuğa çıktı.