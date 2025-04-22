32 Haftalık Bebek Boyutu

Bebek, hamileliğin 32.haftasında bir kabak kadar büyüktür. Yaklaşık 42 cm uzunluğunda ve yaklaşık 1,72 kg ağırlığındadır. 32 haftalık bebeğiniz emin adımlarla büyümeye devam ediyor!

32 Haftalık Gebelik Kaç Aylıktır?

32 haftalık hamilelik yedi aya denk gelmektedir. Sekizinci aya hoş geldin!

32 Haftalık Gebelik Belirtileri

Belirtiler bu bölümde artmaktadır. Mide ekşimesi ve kasılmalar gebeliğin 32. haftasında daha belirgindir. Ancak, bebeğin yaklaşmakta olan gelişi için çok heyecanlı olduğunuzu tahmin ediyoruz, 32 haftalık hamile belirtiler sizi yavaşlatmıyor. 32 haftalık gebelik belirtileri şunlardır:

Braxton Hicks kasılmaları: Bu kasılmalar muhtemelen daha güçlü ve sık hâle gelmeye başladı. Braxton Hicks kasılmaları ve doğum kasılmaları arasındaki ana fark; bu kasılmaların geçiyor olması. Doğum kasılmaları durmadan gelecektir. İkizlere 32 hafta gebe olan kadınların erken doğum riski daha yüksektir. Bu yüzden bu kasılmaları takip edin.

Koyulaşan meme uçları: Eyvah! Nereden çıktı bu koyuluk? Aslında kimse tam olarak nedenini bilmiyor ama teoride bebeğinizin, emzirirken onları daha iyi görmesi için olduğu düşünülüyor. Vücudunuz inanılmaz, değil mi?

Nefes darlığı: Endişe etmeyin, siz alamasanız da bebeğiniz yeterince hava alıyor. Kendinizi fazla zorlamayın.

Mide ekşimesi: Mide ekşimesi ilaçlarını kullanabilirsiniz. Çoğu hamile kadın için güvenli seçeneklerdir.

Göğüs akıntısı: Muhtemelen göğüsleriniz kayda değer şekilde büyüdü ve kolostrum üretmeye başladı. Bu yoğun ve sarı sıvı, bebeğinizin ilk birkaç günlük yemeği olacak. Bu yüzden bu aşamada akıntı olması normaldir, şaşırmayın.

Vajinal akıntı: Belki biraz iğrenç görünebilir ancak artan akıntı vücudunuzun doğum için hazırlanma şeklidir. Amacı enfeksiyonu önlemektir. Gözünüzü mukus tıkanması için açık tutun bu kalın, yapışkan (bazen kanlı) madde, doğumdan birkaç gün (veya sadece birkaç saat) önce serviksi kaplar. Dikkat edilmesi gereken bir şey daha: Sulu bir sıvı gibi görünen akıntı, sızıntıdan daha çok su gibi sürekli bir akışınız varsa, suyunuz gelmiş olabilir. Bu durumda, doktorunuzu arayın ve hastaneye gidin.

32 Haftalık Gebelikte Annedeki Değişiklikler

32 haftalık gebelik sırasında karın, rahim üstünden pelvik kemiğe kadar yaklaşık 30 ila 34 santimetre ölçmelidir. Yaklaşık 34. haftada bebek, kaburgalarınızın üstünden yukarı doğru, pelvisinizin yanına kadar aşağıya doğru düşecek ve doğum yapana kadar baş aşağı pozisyonda kalacak. Bu olduğunda, aniden “yüksek taşıma” dan “düşük taşıma” ya geçtiğinizi fark edebilirsiniz. Ancak bazı bebekler doğum olana yerini değiştirmemektedir.

İkizlere 32 haftalık hamileyseniz, diğer 32 haftalık hamile kadınlardan daha fazla kilo aldığınızı açıkça hissedersiniz. Ayrıca, ikiz gebelik ortalama 37 haftada tam dönem olarak kabul edildiğinden, doğuma daha da yakınsınız demektir.

32 Haftalık Gebelik Görüntüsü

Bebek kendi inişine hazırlanıyor ve dediğimiz gibi muhtemelen baş aşağı konumda. Kendisini daha da sıkışmış hissediyordur.

32. haftada muhtemelen muayeneye gideceksiniz çünkü çoğu doktor hastalarını hamileliğin bu noktasında her hafta görmek ister. Hamilelik komplikasyonunuz veya doktorunuzun kontrol etmek istediği belirli bir şey yoksa muhtemelen ultrason yapılmayacaktır. Örneğin, ikizlere 32 haftalık hamile kadınlar için, doktor 30. haftadan itibaren ekstra izleme yapmak isteyebilir.

Her iki durumda da bebeğinizle (veya bebeklerinizle) tanışmaktan sadece birkaç hafta uzaktasınız! Heyecan verici değil mi?

Gebeliğin 32. Haftasında Yapılacaklar

32 haftalık gebelik sırasında yapılacaklar aşağıdaki gibidir:

34 haftalık doğum öncesi kontrolünüz için gerekli randevuları alın

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