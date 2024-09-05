Kanatlı sektörünün önemli markalarından Gedik Piliç Worldfood İstanbul 32. Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknoloji Fuarı’nda hem mevcut ve potansiyel iş ortakları ile buluştu hem de yenilikçi lezzetlerini tavuk severlere tanıttı.

TÜYAP Büyükçekmece Fuar ve Kongre Merkezi’nde 3-6 Eylül 2024 tarihlerinde gerçekleşen gerçekleşen Worldfood İstanbul 32. Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknoloji Fuarında yerini aldı. Etkinliğe ünlü şef Rafet İnce’nin hazırladığı menülerle lezzet katan Gedik Piliç, yurtiçi ve yurtdışından mevcut ve potansiyel iş ortakları ile bir araya geldi.

2009 yılından bu yana her yıl İSO 500 listesine girmeyi başaran Gedik Piliç, yurtiçi ve yurtdışı satış, pazarlama ve üretim yöneticilerinin hazır bulunduğu fuarda taze piliç ürünlerinin yanı sıra hazır yemek kategorisindeki yenilikçi ürünlerini de tanıttı. Gedik Piliç’in tanıtımı yapılan yenilikçi lezzetleri, katılımcı tavuk severlerden tam not aldı.