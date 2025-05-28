1/100.000’lik Çevre Düzeni Planı ile ilgili Bursa Planlama Ajansı ve Danışma Kurulu rehberliğinde çalışmalar sürerken, Bursa Kent Konseyi öncülüğünde başlatılan ‘Hayalimizdeki Bursa’yı Konuşuyoruz’ toplantıları son olarak Karacabey Kent Konseyi ev sahipliğinde Karacabey Ergün Koç Kültür Merkezi’nde yapıldı. Toplantıya, Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, Karacabey Kent Konseyi Başkanı Abdullah Akkoç, siyasi parti temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

‘Söz senin, gelecek hepimizin’ sloganıyla başlatılan çalışmaların tüm ilçelerde devam ettiğini söyleyen Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, 2050 vizyonlu 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda halkın da söz hakkı olmasını istediklerini belirtti. Tüm kent konseyleriyle iş birliği halinde sivil ayağın geleceğe ilişkin düşüncelerini aldıklarını ifade eden Aksoy, vatandaşların, sivil toplum örgütlerinin, muhtarların toplantılara ilgi gösterdiğini ve aldıkları geri dönüşlerin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi. Süreçte kendilerine destek olan Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ve kent konseylerine teşekkür eden Aksoy, tüm ilçelerin ardından ortaya çıkan görüşlerin rapor haline getirileceğini ve kamuoyuyla paylaşılacağını anlattı.

Karacabey Kent Konseyi Başkanı Abdullah Akkoç, kentin geleceğine ışık tutacak bir çalıştaya ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Hayallerindeki Karacabey’i ve Bursa’yı konuşarak katkı sunacaklarını belirten Akkoç, sadece bugünü değil çocukların ve gençlerin yaşayacağı Karacabey’i şekillendirmeyi amaçladıklarını anlattı. Karacabey’deki tüm kesimleri bu sürece dahil etmek için çalıştıklarını söyleyen Akkoç, iş birliğinden dolayı Bursa Kent Konseyi’ne teşekkür etti.

Karacabey Kent Konseyi Genel Sekreteri Erdinç Özer, ortak akıl çerçevesinde tüm toplum katmanlarının fikir, öneri ve şikayetlerine önem verdiklerini, bu toplantıların Çevre Düzeni Planı çalışmalarında vatandaşın da söz hakkı olmasına katkı sağladığını belirtti.

Konuşmaların ardından yuvarlak masa toplantılarına geçildi. ‘İlçenizin zayıf yönleri nelerdir? İlçenizin güçlü yönleri nelerdir? İlçenizi ve Bursa’yı 2050 yılında nasıl görmek istiyorsunuz? Geleceğe dair eleştirileriniz, önerileriniz, yerel ve merkezi yönetime yönelik beklentileriniz nelerdir?' başlıklarının ele alındığı toplantıda, katılımcılar Karacabey’e dair beklentilerini dile getirdi.