‘Geleceğin Güçlü Kadınları’ sosyal sorumluluk projesi Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) yararına Hepsiburada ana sponsorluğunda gerçekleşti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde ‘Geleceğin Güçlü Kadınları’ sosyal sorumluluk projesinin 3’üncüsü İstanbul’da düzenlendi. Hepsiburada ana sponsorluğunda gerçekleşen etkinlikte düzenlenen defile için özel tasarımlar üretildi. Üretilen tasarımlar Tolga Çevik tarafından açık artırma ile satışa sunuldu. Elde edilen gelirler TOG vakfı burs fonuna aktarılarak bu yıl depremzede üniversite öğrencisi genç kadınların eğitimlerine destek olmak için kullanılacak.

Etkinlik kapsamında gerçekleşen defile için dünya tarihinde bilinen isimlerden esinlenilerek özel tasarımlarlar hazırlandı. 8 farklı ülkenin modasının yansıtıldığı defilede Meltem Özbek, Özlem Kaya, Özlem Süer, Sudi Etuz, Tuvana Büyükçınar Demir, Zeynep Tosun, Züleyha Kuru gibi tasarımcıların ürünleri görücüye çıktı.

Koreografisi Öner Evez tarafından gerçekleşen defilede, özel olarak hazırlanan tasarımları taşıyan güçlü kadınlar ise; Aslı İnandık, Aslıhan Malbora, Begüm Birgören, Bestemsu Özdemir, Burcu Biricik, Cansu Tosun, Cemre Baysel, Deniz Baysal Yurtçu, Deniz Işın, Dilara Aksüyek, Ecem Özkaya, Esra Dermancıoğlu, Evrim Alasya, Hazal Türesan, İrem Helvacıoğlu, Kübra Dağlı, Melisa Şenolsun, Melis İşiten, Merve Oflaz, Müjde Uzman, Necla Güngör Kıragası, Nilsu Berfin Aktaş, Özgü Kaya, Pelin Karahan, İpek Çiçek, Şahika Ercümen, Şebnem Hassanisoughi, Yüsra Geyik gibi isimler oldu.

Etkinlik öncesi açıklamalarda bulunan Hepsiburada Ceo’su Nilhan Onal Gökçetekin “Öncelikle tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü canı gönülden kutluyor; eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu günler diliyorum. “Geleceğin Güçlü Kadınları”, her birinizin değerli katkısıyla çok güzel bir amaç için gerçekleştiriliyor. Bundan dolayı bu akşam çok gururlu ve duyguluyum. Bugünün bizim için önemli olmasının ayrıca iki nedeni var. İlk olarak girişimci kadınlarımızla buradayız. Onlar da bizimle bu güzel programı takip ediyor. İkinci olarak Hepsiburada A Milli Kadın Basketbol takımının ana sponsoru. Milli Basketbolcumuz sevgili Tilbe de bu akşam sahnede ve Esra Gürses tasarımlı kıyafetinde özel bir detay taşıyor. Şirket olarak her zaman kadınlarımızın yanındayız ve onların büyüyen başarılarını izlemekten gurur ve mutluluk duyuyoruz. Bu uğurda çalışmalarımıza her zaman devam edeceğiz. Bugün burada, bu amaçla bir araya gelen herkese teşekkür ediyor, hayallerimizin gerçek olmasını diliyorum” dedi.

Hepsiburada Pazarlama Grup Direktörü Görkem Dereli ise ‘‘Hepsiburada, e-ticarette kadın girişimciliğini destekleyen ilk platform. Bu sene Geleceğin Güçlü Kadınları etkinliğine ikinci kez ana destekçisi olduk. Bu etkinlik, bu sene çok daha anlamlı bir amaç için organize edildi. Geceden elde edilen gelirin tümü, TOG desteğiyle deprem bölgesindeki üniversite okuyan genç kadınlara bursa dönüşecek. Şirket olarak bu projenin ana destekçisi olmaktan gurur duyuyoruz’’şeklinde konuştu.

Hepsiburada’nın 8 yıldır sürdürdüğü Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programı kapsamında yer alan kadın girişimciler de başarı hikayelerini anlattı. Atabaşak Biofresh Organics firmasının kurucusu Başak Korkmaz, ‘‘Susamı Lübnan’dan getirdik. Atalık tohum olduğu için getirtmek zor oluyordu. Birkaç çuval getirtebildik. Biz bunları ekmeye başladık. Üç yıl boyunca bunları ektik, üç yılın sonunda hem susamımız hem tahinimiz oldu. Bugün 60 kadın tarımda, 11 kadın ise üretimde çalışıyor. Atabaşak atalık özberk çiğ susam tahinini markalaştırdık’’ dedi.

Tuğçe Duman isimli firma yetkilisi ise ‘‘Barış ipeği üretimi yapıyoruz. Bu ipek böceğinin doğal yaşam döngüsüne müdahale etmeden sürdürülebilir şekilde üretim yapıyoruz. İpek böceğine bebeğe bakar gibi bakıyoruz. Koza haline getirdikten sonra tekstil ürünlerine çeviriyoruz. Kadın istihdamı önem verdiğimiz bir konu. Evden çalışmak zorunda olan kadınlarla çalışmayı tercih ediyoruz. Bugün 8 Mart dolayısıyla bir araya geldik. Zor koşullarda da olsa kadın girişimcilere asla vazgeçmemelerini öneriyorum’’ dedi.