Olay Huzur mahallesinde meydana geldi. F.M.(53) ve oğulları M.M.(25), İ.M.(25), Y.M.(22) ile akrabaları H.M.(26) ve F.M.(25) arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada demir çubuklarla birbirine girdiler. Kavga şahıslar birbirini darp ederken, polis ekipleri kavgayı ayırdı. Yaralanan 4 kişi yaralandı. Yaralılar özel araçlarla İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldılar. Kavgaya karışan H.M. ve F.M. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sorgulaması tamamlanan 2 şahıs adliyeye sevk edildi.

Muhabir: MURAT AVCI