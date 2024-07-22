Üniversite tercih döneminde gençlere yardımcı olabilmek adına Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dicle Yurdakul, gelecekte hangi mesleklerin geçerliliğini koruyacağıyla ilgili dikkat çeken tavsiyelerde bulundu. Yurdakul, “Gençler, alacakları eğitim sayesinde kazanacakları becerilerin gelecekte önemli olup olmayacağını ve makine ya da bilgisayarların bu beceri alanlarında insanlardan daha yetkin hale gelip gelemeyeceklerini araştırmaları gerekiyor” dedi.

Teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte, bazı meslekler otomasyon ve yapay zeka tarafından devralınırken, bazıları ise önemini koruyarak gelecekte de varlığını sürdürecek. Altınbaş Üniversitesi Sürdürülebilirlik ve Marka Yönetimi Koordinatörü Doç. Dr. Dicle Yurdakul da üniversite ve bölüm tercihi yapacak gençlere yönelik önemli tavsiyelerde bulundu. Doç. Dr. Dicle Yurdakul, öğrencilerin gelecekte hangi meslek ve becerilerin geçerliliğini sürdüreceğini göz önüne alarak tercih yapmalarının, en az kendi ilgi alanları ve gelecekte kurmak istedikleri hayat doğrultusunda tercih yapmaları kadar önemli olduğunu vurguladı. Sağlık, eğitim, sanat ve tasarım, mühendislik ve teknoloji gibi alanlarda insan odaklı ve empati gerektiren mesleklerin otomasyon tarafından devralınamayacağına dikkat çeken Doç. Dr. Yurdakul, gençlerin eğitim tercihlerini yaparken bu bilgileri göz önünde bulundurmaları gerektiğini belirtti.

İnsan odaklı mesleklerin başında sağlık ve eğitim sektörü geliyor

Doç. Dr. Yurdakul, sağlık sektöründe özellikle yaşlı bakımı, hemşirelik, doktorluk ve terapistlik gibi insan odaklı mesleklerin, otomasyonun kolayca devralamayacağı meslekler arasında yer aldığını belirterek, “İnsanların duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını anlayan, empati kurabilen ve bire bir iletişim gerektiren bu meslekler, teknolojik ilerlemelerden bağımsız olarak her zaman talep görmeye devam edecek” dedi.

Eğitim sektörünün de gelecekte önemli bir yer tutmaya devam edeceğini belirten Yurdakul, kişisel gelişim, mesleki eğitim ve üretken düşünceyi teşvik eden öğretmenler ve eğitmenlerin otomasyonun yerini alamayacağı meslekler arasında olduğunu vurgulayarak, “Özellikle üretken düşünceyi teşvik eden eğitimciler, gelecekte de büyük bir role sahip olacak” şeklinde konuştu.

Empati ve duygusal zeka gerektiren meslekler de önemini koruyacak

Sanat, tasarım ve üretkenlik gerektiren meslekler için de grafik tasarımcılar, moda tasarımcıları, iç mimarlar gibi üretken profesyonellerin insan üretkenliğinin ve estetik anlayışının vazgeçilmez bir parçası olduğu için koruma altındaki meslekler olarak devam edeceğini aktardığı konuşmasında Yurdakul, “Yapay zeka algoritmaları bu alanlarda iyi işler çıkarıyor olsa da, empati ve duygusal zeka gerektiren bu meslekler uzun süre önemini koruyacak” dedi.

“Bu meslekler, yeni teknolojilerin üretilmesi ve mevcut sistemlerin iyileştirilmesi için kritik rol oynayacak”

Yurdakul ayrıca mühendislik ve teknoloji alanındaki mesleklerin de gelecekte büyük bir öneme sahip olmaya devam edeceğini belirterek özellikle yapay zeka mühendisliği, veri bilimi, robotik mühendisliği ve siber güvenlik gibi alanların, teknoloji geliştikçe daha da önem kazanacağını söyledi. Yurdakul, “Bu meslekler, yeni teknolojilerin üretilmesi ve mevcut sistemlerin iyileştirilmesi için kritik rol oynayacak” diye konuştu.

Yapay zeka ve makine öğrenmesine olan talep yüzde 60 artacak

Yurdakul, gelecekte popüler ve revaçta olacak meslekler arasında yapay zeka ve makine öğrenmesi uzmanları, siber güvenlik uzmanları ve veri bilimcilerinin olduğunu ifade ettiği konuşmasında bu mesleklere olan talebin her yıl artarak devam edeceğinin altını çizdi. Yurdakul konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Dünya Ekonomik Forumu Future of Jobs raporuna göre, yapay zeka ve makine öğrenmesi uzmanlarına olan talep, 2025 yılına kadar yüzde 60 oranında artacak. Bu alandaki uzmanlar çeşitli sektörlerde veri analizi, otomasyon ve yenilikçi çözümler üretecekler. Siber güvenlik uzmanları da dijital dünyanın güvenliğini sağlamak üzere kritik bir rol oynayacak. Veri gizliliği ve güvenliği konusundaki tehditler arttıkça bu alandaki uzmanlara olan talep de artacaktır. Veri bilimcileri ve analistleri, büyük veri setlerini analiz ederek işletmelerin stratejik kararlar almasına yardımcı oluyorlar. Bu, işletmelerin başarısı açısından oldukça kritik bir rol ve giderek daha da önemli hale gelecek.”

E-Ticaret ve dijital pazarlamanın geleceği

E-ticaret ve dijital pazarlama uzmanlarının da gelecekte önemini koruyacağını belirten Yurdakul, dijital platformlar üzerinden ürün ve hizmetlerin pazarlanması ve satışı konusunda uzman kişilerin, ekonomik değerin en önemli oyuncuları arasında olduğunu vurguladı. Yurdakul ayrıca, “Pandemi dönemi sonrasında e-ticaret platformları üzerinden alışveriş yapmaya devam eden insanların sayısı arttıkça, bu alan daha da önemli hale geldi” dedi.

Gençlere iki önemli tavsiye

Altınbaş Üniversitesinden Doç. Dr. Dicle Yurdakul son olarak gençlere yönelik tercih dönemi ile ilgili iki önemli hatırlatma yaptığı konuşmasını şu şekilde sonlandırdı:

“Birincisi, alacakları eğitim sayesinde kazanacakları becerilerin gelecekte önemli olup olmayacağını ve makine ya da bilgisayarların bu beceri alanlarında insanlardan daha yetkin hale gelip gelemeyeceklerini araştırmaları. İkincisi, gelecekte seçtikleri mesleklerin geçerliliğini koruyacak meslekler olup olmadığını araştırarak, bilinçli tercihler yapmaları. Bu bilgilere internet araştırmaları yaparak, Dünya Ekonomik Forumu, üniversiteler, danışmanlık şirketleri ve meslek kuruluşlarının yayınladıkları raporları okuyarak ulaşabilirler. Ayrıca üniversiteler ve akademisyenler de her konuda yardımcı olmaya hazır.”