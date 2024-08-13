Türk moda sektörüne yeni yeteneklerin yetişmesini sağlayacak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin KO-MEK Moda Akademisi’nde başvuru süresi devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) bünyesinde Moda Akademisi açıldı. Moda Akademisi, dünya trendlerine uygun sektörün ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte verilen eğitimlerle tasarımdan üretime, hazır giyim sektöründe alanında uzman kursiyerler yetiştirilmesi hedefleniyor. Moda Akademisi için başvuru süresi 5 Ağustos Pazartesi günü itibariyle başladı.

Programa, bu alanda yeterliliği bulunan ve kendini geliştirmek isteyen tüm vatandaşlar başvurabilecek. Başvuru süresinin ardından akademi tarafından uygulama sınavı yapılacak. Kursiyerler bu sınava belirlenen öncelik sıralamasına göre çağrılacak ve kontenjan durumuna göre programa kabul edilecek.

Moda Akademisi’nde katılımcılara; temel dikiş, temel kalıp ve temel stilistlik bilgileri verilerek, bu bilgiler doğrultusunda tasarım yapma ve yaptığı tasarımı 3 boyutlu hale dönüştürme bilgi ve becerisi kazandırılacak. Kısacası temel kara kalemden koleksiyon oluşturmaya kadar baştan sona ileri seviye eğitimler verilecek. Dersler, akademisyenler ve alanında uzman eğitmenlerden oluşan kadro tarafından yürütülecek.

Kara kalemden koleksiyon oluşturmaya kadar uzana geniş kapsamlı eğitim, moda dünyasının gözlerinin Kocaeli’ye çevrilmesini sağlayacak.