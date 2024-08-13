Kocaeli'de İzmit Belediyesi İstihdam Birimi firmalarla gerçekleştirdiği ortak çalışmalar sonucunda, iş arayan vatandaşlara iş imkanı sağlamaya devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki ‘İstihdam Birimi’ iş arayan birçok vatandaşa destek oluyor.

Bu kapsamda Kocaeli Lastik Sanayi A.Ş. ile yapılan ortak çalışmalara istinaden İzmit Belediyesi İstihdam Birimine müracaat eden vatandaşlarla görüşme gerçekleştirildi.

60 adayın katılım göstermiş olduğu toplu görüşmede 23 aday olumlu değerlendirilerek fabrika tesislerine davet edildi.