İstanbul'da Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı öğrencilerinin hazırladığı yeni tarifler, Starbucks'ın raflarına taşınacak.İSTANBUL (İGFA) - Starbucks, Özyeğin Üniversitesi iş birliğine gitti.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı öğrencilerinden Zeynep Demirel’in Kardan Adam Profiterol; Beşir Çalışkan, Şimal Soysal ve Ecesu Soyaslan’ın ise Yeni Yıl Tartı tariflerini menüsüne ekledi. Starbucks 3 yıldır sürdürdüğü bu iş birliği ile gençlerin yaratıcılığını ve yeteneklerini ön plana çıkarmalarına destek oldu.

Genç şeflerin özgün lezzetlerini misafirleriyle buluşturan marka, gençlerin sınırsız hayallerini gerçeğe dönüştürmeleri için de alan açan firma, bu iş birliğiyle sadece gastronomi alanında değil, gençlere ilham veren bir kuruluş oldu.