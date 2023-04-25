Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından BEBKA destekleri ile hayata geçirilen İnovasyon Merkezi’nin çalışmaları kapsamında çocukların günümüzün ve geleceğin popüler mesleklerini sektörlerdeki profesyonellerden doğrudan öğrendikleri İnoGENÇ projesinin yeni durağı uluslararası ölçekte yazılım çalışmaları yapan NaN Clouds firması oldu.BURSA (İGFA) - İlk, orta ve lise düzeyinde çeşitli okullarda eğitim gören öğrencilerin yoğun katılımıyla 2 gün boyunca gerçekleşen programda konuşan Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimi İnovasyon Merkezi Girişimcilik Öğretmeni ve İnoGENÇ proje yürütücüsü Arzu Urgan, “İnoGENÇ projemizde sektör profesyonelleri ile öğrencilerimizi buluşturduğumuzda aslında öğrencilerimizin güçlü yanlarına yönelik doğrudan mentorluk almalarını sağlıyoruz” dedi.

“ÖĞRENCİLERİMİZİN YAZILIMA İLGİLERİ ÇOK YÜKSEK"

İnoGENÇ projesi katılımcı öğrencileri ile birlikte NaN Clouds firmasında gerçekleşen vizyon etkinliklerinde konuşan proje yürütücüsü Arzu Urgan, öğrencilerin güçlü yönleri ve ilgi alanlarını tespit edebilmelerine doğrudan fayda sağlamayı hedeflediklerini belirttiği İnoGENÇ projesinde sektör profesyonellerinin öneminin çok yüksek olduğunu ifade etti.

Uluslararası ölçekte yazılım ve programlama hizmeti sunan NaN Clouds ekibinin İnoGENÇ proje öğrencileri ile bir araya geldiği programın öğrenciler açısından heyecanla beklendiğini belirten Urgan, “Günümüzde teknolojik gelişmeler hız kesmeden devam ediyor ve yazılım sektörü de bu gelişmelerin en önemli parçalarından biri haline geldi. Bu nedenle, gençlerin yazılım sektörüne önem vermesi ve bu alanda kariyerlerini geliştirmesi son derece önemlidir. Öğrencilerimizin yazılım alanına gösterdiği ilgiyi bir kez daha gördüğümüz NaN Clouds ziyaretimizde bizlere kapılarını açan firma kurucuları Sayın Mehmet İnan’a ve Ayşe Koçum İnan başta olmak üzere bizlere sektörel düzeyde kıymetli bilgiler aktaran NaN Clouds ekibine teşekkürlerimizi sunuyorum.” dedi.

İnoGENÇ Projesinin NaN Clouds ziyareti hakkındaki görüşlerini bildiren firma Kurucu Ortağı Mehmet İnan, projenin önemine de değinerek,”Çok güzel bir proje bence genç yaştaki çocukların yazılımla alakalı profesyoneller nasıl çalışılıyor nelere dikkat ediyorlar sorusunun cevabını mutfağında görmeleri adına bence çok önemli. Bu proje ile alanımızla da ilgili öğrencilerimize katkı sağlayabilmek için biz de elimizden gelen desteği gösterebildiğimiz için çok mutluyum. İnternetin gençler tarafından çok iyi kullanılması ve merak ettiklerini çok iyi araştırıyor olmaları, bu yaştan başlayıp yazılımı ilgi alanları haline getirmeleri kısa sürede başarılı olmalarını sağlayacaktır. Gençlerin mesleki ölçekte yönlerini bulmalarına doğrudan destek olduğunu düşündüğüm İnoGENÇ projesi için Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. NaN Clouds olarak işimizin gençlerimiz tarafından da öğrenilmesini önemsiyoruz.” dedi.