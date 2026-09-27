Bursa'daki dernek merkezinde gerçekleştirilen 3. Sezon 13. program, yoğun bir katılımla gerçekleşti. Program, BURSİVDER Kültür ve Sanat Komisyonu Başkanı Muhsin Ertuğrul Kemikli'nin açılış konuşmasıyla başladı. Daha sonra, Çaykara'dan Mercan'a, Erzurum'dan Bursa'ya uzanan başarı ve hizmet dolu hayat hikâyesini paylaşan Hayri Aydınlı, 8 yaşında tamamladığı hafızlık sürecinden İmranlı'da kazandığı Fahri Hemşehri Beratı'na, Tofaş ve Millî Takım'daki profesyonel güreş kariyerine kadar pek çok hatırasını dinleyicilerle paylaştı. Aydınlı, ' İyilik yaptığınız her insan sizi mutlaka hatırlar. Asıl iz bırakmak, insanların gönlünde karşılıksız yer edebilmektir' diyerek samimiyetin önemine vurgu yaptı.

Sivaslıların gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu dile getiren Hayri Aydınlı, Sivaslı dostlarıyla kurduğu samimi gönül köprülerini ve bağlarını hiçbir zaman koparmadığını söyledi. Programın sonunda Bursa Sivaslılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Üzeyir Dal, Hayri Aydınlı'ya günün anısına hediye takdim etti.