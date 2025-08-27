Kartal Belediyesi, Kartallı kadınların el emeği göz nuru ürünlerinin üretimine destek olup sergilemesine imkan sağlamak amacıyla düzenlediği Geleneksel 3’üncü Kadın Emeği Festivali, 29 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kartal Belediyesi, ekonomik ve sosyal hayata dahil olmak amacıyla kadınların iş gücünü desteklemeye devam ediyor. Geleneksel 3’üncü Kadın Emeği Festivali’nde Kadın Emeği Pazarı’nda kadınların ürettiği el yapımı ürünler yer alırken, sergi, hayır panayırı, Uluslararası Halk Oyunları Gösterileri ve Malzemeni Al Gel Atölyeleri de yer alacak. Festivalin açılışı 29 Ağustos Cuma günü saat 17.00’de gerçekleştirilecek. Geleneksel 3’üncü Kadın Emeği Festivali, 29 Ağustos - 1 Eylül tarihlerinde her gün saat 17.00-22.00 saatleri arasında kadar açık kalacak. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, kadınları her zaman desteklediklerini ve gerek sosyal gerekse ekonomik anlamda yanlarında olduklarını ifade ederek, Geleneksel 3’üncü Kadın Emeği Festivali’ne tüm Kartallı komşularını davet etti.