18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109. yıl dönümünde Çanakkale İl Özel İdaresi ile Evreşe Belediyesi tarafından ihya çalışmaları tamamlanan Gelibolu Yazıcızade mahallesindeki Gelibolu Şehitliği açıldı.

Şehitliğin açılışına, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Celil Sezgin, Gelibolu Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Bartan, Evreşe Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, Kurum Müdürleri, Muhtarlar, vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda AK PARTİ Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider ve Evreşe Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak tarafından birer konuşma gerçekleştirildi.

Konuşmaların ardından Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve Şehitler için edilen duaların ardından Gelibolu Şehitliği açılış programı şehitliklere karanfil bırakılması ile son buldu.