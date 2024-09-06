Kadrosundaki yıldız oyuncularla göz dolduran Gelin Takımı filminin kahkaha dolu fragmanı yayınlandı. Filmin, 18 Ekim’de vizyona girmesi bekleniyor.
Seda Bakan, Şebnem Bozoklu, Ecem Erkek, Nilperi Şahinkaya’nın 4 yakın arkadaşı canlandırdığı Gelin Takımı filminin fragmanı izleyicilerin beğenisine sunuldu. Fragmanı kısa süre içerisinde sosyal medyada büyük beğeni toplayan film, 18 Ekim’de vizyona girecek.
Bu ‘Takım’da yıldız isimler var
Filmin yönetmenliğini Doğa Can Anafarta, senaristliğini Ayşe Balıbey üstlenirken; oyuncu kadrosunda Seda Bakan, Şebnem Bozoklu, Ecem Erkek, Nilperi Şahinkaya, Mehmet Günsür, Fırat Çelik, Ali Yoğurtçuoğlu, Doğan Bayraktar ve Ayşenil Şamlıoğlu yer alıyor.
18 Ekim’de sinemalarda olacak filmin yapımcılığını ise Sky Films ve Asc Films üstleniyor.