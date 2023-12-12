Gelin adayları yemeklerini yaparken kayınvalideler onların yaptıkları yemekleri tadarak puan veriyor. Her kayınvalide kendi gelinini bulmaya çalışıyor. En yüksek puanı kendi gelinine vermek isteyen kayınvalideler 1 ile 5 arasında puanlama yapıyor. Günün en yüksek puanını alan gelin çeyrek altınının sahibi oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta 12 Aralık 2023 puan durumu ne, çeyreği hangi gelin kazandı? İşte günün özeti…

Gelinim mutfakta haftanın ikinci gününde renkli sahnelerle ekrana gelecek. Bugün yayımlanan bölümde yemek yaparken kayınvalideler ise tadım yapacak. Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışmasında dün çeyrek altını kazanan ismi Yeşim olmuştu. Peki, Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını hangi gelin kazandı, puan durumu ne?

Bugünkü bölümde yarışmacılar "pamuk prenses pastası" yaparak yarıştılar.

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Üç gelin de aynı puanda olduğu için çeyrek altını kazanmaya aday üç gelin oldu. Kuraya kalan gelinler arasından Tuğba çeyrek altını kazanan isim oldu.

ALEYNA 16

TUĞBA 16

YEŞİM 16

İREM 8