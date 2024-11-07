Eğitimci Gürsoy Mantaş, okullarda sınıfların oksijen miktarını ve hava kalitesini ölçen cihaz geliştirdi. Cihaz, oksijen ve karbondioksit seviyesini ölçerek pik yaptığı noktada yetkililere uyarı gönderiyor.

Türkiye’de birçok eğitim kurumunda 19 yıldır eğitimcilik yapan Gürsoy Mantaş çeşitli dallarda yarışmalara girdi. Gürsoy Mantaş akademiyi kuran deneyimli öğretmen, eğitim alanında farklı girişimler yaparak 12 patent aldı. Mantaş, en son geliştirdiği proje ile okullarda sınıflara kurulan sistem ile öğrencilerin sağlığına dikkat çekti. Sistem, hava kalitesi, oksijen seviyesi ve toz miktarı tespit edilerek sisteme uyarı veriyor ve havalandırma yapılmasını sağlıyor.

“Öğrencilerin sağlığı için sınıf ortamında hava kalitesini arttırma projesi”

Proje detaylarından bahseden Gürsoy Mantaş, “Yurtdışından Japonya, Çin ve Rusya’dan birçok takipçi benim patent dosyamı inceliyor. Ama hali hazırda oluşmuş bir ürün ne yazık ki yok. 2021 yılında da ulusal olarak aldığım patentimde yine öğrencilerimizin sağlığı için sınıf ortamında hava kalitesiyle ilgili projede buluşa imza attım. Şuan o girişimimi hayata geçirmeye çalışıyorum” dedi.

“Belirlenen limitin altına düşünce uyarı gönderiyor”

Mantaş, “Sınıf içerisindeki havanın anlık olarak oksijen, karbondioksit, sıcaklık, nem, havadaki toz miktarı ve hava kalite indeksi anlık olarak nesnelerin internetleri ile bulut tabanlı serverlara aktarılıyor. Bu sayede anlık olarak verileri bilimsel değerler ile kanıtlanmış bilim insanlarının belirlediği alt limit, üst limit değerler ile baktığımızda oksijen miktarı belirlenen değerin altına düştüğü zaman geliştirdiğimiz aplikasyonla cep telefonumuza anlık alarm, SMS düşüyor. En basit yöntemi diyor ki, bulunduğunuz havanın oksijen miktarı istenen düzeyin altına düştü, alanı havalandırmanız lazım mesajı veriyor. Bu sayede biz içinde yaşadığımız havanın şartlarını yakından takip edip, aksiyon alabiliyoruz” ifadelerini kullandı.