Tersaneler bölgesinde bir geminin atık deposunda patama yaşandığı öğrenildi. Patlama, gaz sıkışması sonucu meydana geldiği ifade edilirken 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Saat 10:30 sıralarında facia yaşandı. 2 işçi geminin atık deposunda çalıştığı sırada gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Gerçekleşen olayda 1 işçi hayatını kaybederken bir diğer işçi ise yaralandı.

Tuzla'nın tersaneler bölgesinde gerçekleşen olayda, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Aynı zamanda AFAD ekiplerinin de sevk edildiği olay yerinde çalışma başlatıldı.

Yaralı işçi yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Gaz sıkışması sonucu patlama meydana gelen gemide polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.