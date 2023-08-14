Bursa'da bulunan Mudanya, Karacabey ve Gemlik ilçelerinin Marmara Denizi kıyıları ile İznik Gölü çevresindeki plaj ve kamplarda gerçekleştirilen Ağustos ayı birinci tur ölçümleri sonuçlandı. Buna göre, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açıklanan tahlil sonuçlarına göre 24 plajın değerlendirmesi yapıldı. Bu plajlardan 19'u su kalitesi açısından iyi, 4'ü orta düzeyde, 1'i ise maalesef kötü olarak belirlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde, Gemlik ilçesinde 8, Mudanya ilçesinde 9, Karacabey ilçesinde 3 ve İznik Gölü çevresinde ise 4 olmak üzere toplamda 24 kamp ve plajda ölçümler yapıldı. Ölçümler esas alınan parametre olan 100 mililitredeki bakteri sayısını temel aldı. Bu ölçümler sonucunda, 19 plajda değerlerin kılavuz değerlerin altında olduğu belirlendi. 4 plajda ise değerler kılavuz değer ile zorunlu değer aralığında bulunurken, maalesef 1 plajda zorunlu değerin üstünde bir miktar tespit edildi.

Değerlendirmeler sonucunda elde edilen sonuçlara göre, plajlar üç kategoriye ayrıldı. Kılavuz değerlerin altındaki plajlar "iyi kalite su (girilebilir)", kılavuz değer ile zorunlu değer arasındaki plajlar "orta kalite su (girilebilir)", zorunlu değerin üzerindeki plaj ise "kötü kalite su (girilemez)" olarak sınıflandırıldı.

Bursa'nın sahil ve plajlarının durumuna bakıldığında, Gemlik ilçesinde Narlı Halk Plajı, Büyükkumla Halk Plajı, Gemsaz Halk Plajı, B.B.B Kurşunlu Kadınlar Plajı, Karacaali Gençlik Kampı, B.B.B. Küçükkumla Halk Plajı, B.B.B. Kumsaz Halk Plajı ve Hasanağa Kadınlar Plajı "iyi kalite su" olarak değerlendirildi. Mudanya ilçesinde Zeytinbağı Halk Plajı, B.B.B. Eğerce, B.B.B. Mesudiye Halk Plajı, Altıntaş Halk Plajı ve B.B.B. Eşkel Halk Plajları "iyi kalite su" olarak kabul edildi. Burgaz Halk Plajı, Coşkunöz Halk Plajı ve Kumyaka Halk Plajları ise "orta kalite su" olarak değerlendirildi. Ancak Burgaz Altınkum Halk Plajı maalesef "kötü kalite su" olarak sınıflandırıldı. Karacabey ilçesinde Yeniköy Halk Plajı, Malkara Halk Plajı ve Kurşunlu Halk Plajları "iyi kalite su" olarak belirlendi. İznik Gölü çevresinde ise Göllüce Halk Plajı, İnciraltı Mevki Halk Plajı, Darka Tatil Köyü "iyi kalite su" olarak değerlendirildi. Orhangazi Halk Plajı ise "orta kalite su" olarak saptandı.