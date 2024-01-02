İlknur Kayabaş, Kenan Çalım, Mehmet Öğüt, Nermin Canbaz, Ertuğrul Doğan ve Özcan Aydın gibi isimler başta olmak üzere 100'e yakın üye İYİ Parti Gemlik teşkilatından istifa etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan İlknur Kayabaş, şu ifadeleri kullandı.

"Almış olduğumuz karara istinaden, 1 yıldan fazla bir süredir görev aldığımız yol arkadaşlarımızla birlikte ‘’ parti içindeki menfaate dayalı ekipleşen yapı ‘’ nedeni ile istifa ediyoruz.

Bizler İYİ Parti’yi yerelde iktidar yapmak için yola çıktık, ancak geldiğimiz noktada 31 Mart yerel seçiminde, Bursa İl Teşkilatı'nın ve İYİ Parti Bursa Milletvekillerinin yerel iktidara talip olmadığını üzülerek gördük. İyi Parti Bursa İl Başkanlığı ve İyi Parti Gemlik İlçe Başkanlığı içerisinde gerçekleşen kumpaslar, şahsi ikbal ve menfaat hırslarının öne çıktığını anladık. Bundan dolayı ben, yönetici arkadaşlarım, delegelerimiz ve üyelerimiz İyi Parti'den ayrılma kararı aldık.

Unutmayalım ki ‘’ bir güçlüye en güçlü olduğu dönemde, sen haksızsın ‘’ demek bizlere peygamber mirasıdır düsturu ile yola çıkan bizler, bundan sonraki süreçte Atatürk’ ün ilkeleri ışığında, demokrasi ve adalete inanan Gemlik sevdalıları olarak her daim hemşehrilerimizin hizmetinde çalışmalarımıza devam edeceğimizi beyan ederim.

Saygılarımla."