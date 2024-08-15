Gemlik Körfezi'nde Marmara Kimya Sanayi’nin gerçekleştirmek istediği Derin Deniz Deşarjı ve kapasite artışı, sivil toplum kuruluşlarının tepkisini çekti.

Gemlik Kent Konseyi öncülüğünde Bursa Kent Konseyi, Bursa Barosu, Bursa Kimyacılar Odası, DOĞADER ve diğer sivil toplum kuruluşları, siyasi partilerin ilçe teşkilatları ve belediye meclis üyeleri, bu konuya ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Gemlik Kent Konseyi Başkanı Sedat Akkuş ev sahipliği yaptı. Akkuş, Gemlik Körfezi’nin her geçen gün kötüleştiğini, müsilaj sorununun hala akıllarda olduğunu belirtti. Enflasyon düzeltmesinin, Marmara Kimya’nın kapasite artışının müsilaj problemini artırabileceğini vurguladı. Ayrıca, Gemlik’in deprem riski göz önüne alındığında, kimyasal üretim yapan tesislerin körfezden uzaklaştırılması gerektiğini ifade etti.

Bursa Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Erkan Tekin Mutlu ve Yönetim Kurulu Sekreteri Vedat Sezer, teknik detaylara değindi. Mutlu, ÇED raporlarında gerekli verilerin eksik olduğunu, bu durumun Marmara Denizi'nin oksijen seviyesini daha da düşürebileceğini belirtti.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Dr. Ertuğrul Aksoy, Gemlik Körfezi'nin korunması için yapılan bu protesto etkinliklerinin önemine dikkat çekti. Aksoy, kimya tesislerinin havayı, suyu ve toprağı kirleteceğini belirterek, bu konuda gerekli adımların atılması gerektiğini vurguladı.

Son olarak, DOĞADER Başkanı Murat Demir, Marmara Denizi’nin kirliliği ve yeni sanayi projelerinin bu durumu daha da kötüleştireceğini belirtti. Demir, bu konuda geniş katılımlı bir eylem planı oluşturulması gerektiğini ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in desteğini almak için bu sorunun kamuoyuna duyurulmasının önemini ifade etti.