Bunlar da ilginizi çekebilir

Talihsiz adamın cenazesi, kesin ölüm nedeninin netleştirilmesi amacıyla Ordu Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili polis ekiplerince başlatılan geniş çaplı tahkikat sürüyor.

Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin kıyıya çıkardığı şahsın yapılan ilk kontrollerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Güvenlik güçlerince yürütülen kimlik tespit çalışmaları neticesinde cansız bedenin, dün akşam saatlerinde evinden çıktıktan sonra geri dönmeyen 70 yaşındaki Nihat Akyazı’ya ait olduğu belirlendi.

Olay, sabah saatlerinde Şarkiye Mahallesi teleferik istasyonunun kıyı şeridinde meydana geldi. Kıyıya yakın su yüzeyinde bir kişinin hareketsiz durduğunu fark eden vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeksizin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık görevlileri yönlendirildi.

Tüm Hakları Saklıdır. Yıldırım Gazetesi - Copyright © 2024

Bu bağlantı sizi https://www.yildirimgazetesi.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.