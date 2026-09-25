Olay, Nilüfer ilçesi Küçüksanayi Gül Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yola zararlı kimyasal madde içerdiği değerlendirilen bidonların döküldüğü yönünde ihbar geldi. İhbar üzerine bölge güvenlik amacıyla araç trafiğine kapatıldı.

AFAD ekipleri inceleme yaptı

112 Acil Servis üzerinden AFAD KBRN ekipleriyle iletişime geçilmesinin ardından ekipler kısa sürede olay yerine sevk edildi. Bölgede gerekli güvenlik tedbirleri alınırken, ekipler dökülen madde üzerinde inceleme gerçekleştirdi. İlk ihbarda maddenin izosiyanat içerikli olduğu değerlendirilirken, AFAD ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda maddenin insan sağlığı açısından tehlike oluşturmadığı tespit edildi. Dökülen maddenin seyreltilmiş kimyasal yağ olduğu bildirildi.

Olay nedeniyle bir süre kontrollü olarak kapalı tutulan bölgede ekiplerin çalışmaları sürerken, Bursa Büyükşehir ekipleri yolu temizlediler. Gelişmelerin Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından takip edildiği öğrenildi.