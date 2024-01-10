Bursa’nın Gemlik ilçesinde sosyal medyada yaptığı paylaşımla Roman vatandaşları rencide ettiği öne sürülen Ferhat Işık, özür dilemek için Roman Derneği Başkanı Ergün Taşoğlu ile buluştu.

Gemlik Eski Belediye Başkanı ve şu anda belediye başkan aday adayı Refik Yılmaz’ın tarafları bir araya getirdiği basın açıklamasında; Roman Derneği Başkanı Ergün Taşoğlu ve Ferhat Işık da buluştu.

Sosyal medyada verdiği iş ilanında "Roman vatandaşlar hariç" ifadesini kullanan Ferhat Işık, "Roman kardeşlerimizi tanımadan, bilmeden üzdüğüm için kendilerinden özür diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşları olarak Romanıyla, Gürcüsüyle, Türküyle, Kürdüyle, Çerkezi Abhazasıyla biriz, beraberiz kardeşiz. Hatayla verdiğim ilanın çalıştığım firma ile ilgisi yoktur. Tekrar tüm Roman kardeşlerimden özür diliyorum" dedi.

Romanlar adına konuşan Gemlik Romanlar Derneği Başkanı Ergün Taşoğlu ise, "Dün ilçemizde yaşamış olduğumuz istenmeyen bir olaya şahit olduk biz Gemlik Romanlar Derneği ve Roman halkı olarak çok farklı boyutlara taşınmasını istemiyoruz. Kardeşimiz de zaten yapmış olduğu hatanın ve yanlışın farkındadır. İnsanız hepimiz hata yapabiliriz kendisi bizlere özür beyanında bulunmuştur. Bizde onun özrünü kabul etmişizdir kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur" dedi.

Daha sonra taraflar kucaklaşarak birliktelik fotoğrafı çektirdi.