Nevşehir’in Kozaklı ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Çavuş Berat Karabodur (26), memleketi Balıkesir’in Sındırgı ilçesi Karakaya kırsal mahallesinde toprağa verildi.

Karabodur’un naaşı, Karakaya kırsal mahallesindeki baba ocağına getirilerek helallik alındı. Ardından mahalle mezarlığında kılınan cenaze namazıyla dualar eşliğinde defnedildi. Genç astsubayı son yolculuğunda ailesi, sevenleri ve binlerce vatandaş yalnız bırakmadı.

Törene Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu, Sındırgı Belediye Başkan Vekili Ali Yiğit, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Kıdemli Albay Ali Taşyürek, İlçe Emniyet Müdürü Metin Kartal, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bayram Burak Ayva, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aytekin Durmaz ile birlikte belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Türk bayrağına sarılı tabut, askerlerin omuzlarında taşınırken, İl Müftülüğü görevlisinin kıldırdığı cenaze namazının ardından Karabodur gözyaşları arasında toprağa verildi.