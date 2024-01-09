Bursa İnternet Gazetecileri Derneği bu yıl 4’üncüsünü düzenlediği İletişim ve Medya Akademisi’nde 55 öğrenci sertifikalarını aldı.

Bursa Merinos AKKM Muradiye Salonu’nda gerçekleşen İletişim ve Medya Akademisi sertifika törenine, AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Muhammet Müfit Aydın, Osman Mesten, İyi Parti Bursa Milletvekili ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selçuk Türkoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız, CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuad Gölbaşı, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Bayhan, Kültür ve Turizm İl Müdürü Kamil Özer, Basın İlan Kurumu Bursa Bölge Müdürü Osman Başeğmez ve çok sayıda davetli katıldı.

Sertifika töreninde konuşan Bursa İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı Mesut Demir, Bursa İnternet Gazetecileri Derneği olarak istihdama yönelik dördüncüsünü düzenlediğimiz İletişim ve Medya Akademimiz, bugün gerçekleştirdiğimiz sertifika töreni ile sona eriyor. Akademi eğitimi alan 55 genç meslektaşımız, kamu kurum ve kuruluşları ile medyalarımızda İŞKUR aracılığıyla istihdam edilecekler. Akademimizi başarı ile tamamlayan genç meslektaşlarımı tebrik ediyor, çalışma hayatında başarılar diliyorum. Akademimize destek ve katkılarda bulunan Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Kent Konseyi, Uludağ Üniversitesi, BTSO, İŞKUR Bursa İl Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürlüğü, Basın İlan Kurumu Bursa Bölge Müdürlüğü, Uludağ Enerji, TSYD’ye, eğitim veren değerli hocalarımıza medya camiamız ve derneğimiz adına teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Medyaların ekonomik sıkıntılar yaşadığı bu dönemde en büyük desteği belediyeler ve Basın İlan Kurumu’nun verdiğini ifade eden Başkan Mesut Demir, “Medyalarımızın en önemli sorunlarının başında vasıflı personel sorunu gelmektedir. Her yıl yaptığımız eğitimlerle, medyalarımızın bu sorununa çözüm bulmaya çalışıyoruz. Amacımız, medyalarımızın vasıflı personel ile doğru, hızlı, tarafsız ve ilkeli haberciliğin yanı sıra kalitesinin de artmasıdır. Ancak, medyalarımızın sorunlarının çözümü basın meslek odasının kurulmasından geçmektedir. İnternet Gazetecileri Federasyonu ve Bursa İnternet Gazetecileri Derneği olarak bu konuda çalışmalarımız sürmektedir. Yarın 10 Ocak Çalışan gazeteciler günü. Gazetecilik mesleğini icra edenleri onurlandırmak için 1962’den buyana bu özel gün ülkemizde kutlanmaktadır. 10 Ocak günü, 1962-1971 arasında ‘Çalışan gazeteciler bayramı’ adıyla kutlanmış, 1971 yılındaki askeri müdahaleden sonra ülkemizde gazetecilerin bazı haklarının geri alınması üzerine kutlama gününün adı ‘Çalışan gazeteciler günü’ olarak değiştirilmiştir. Gazze’deki katliamda, ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında hayatını kaybeden meslektaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Sahada canı pahasına habercilik yapan meslektaşlarımın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum.İletişim ve Medya Akademisi’nin ülkemize, Bursamıza ve medya camiamıza hayırlı olmasını diliyor, akademiyi tamamlayan genç meslektaşlarıma iş hayatında başarılar temenni ediyorum.” İfadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından eğitimcilere, kursiyerlere sertifika ve plaketleri protokol tarafından verildi.

Akademide dereceye giren Pınar Taşçı, “Depreme Hazır Mısın Bursa?” başlıklı haberiyle birinci, Filistinli Safa Alasaad, “Filistin’e Destek Yürüyüşü” başlıklı haberiyle ikinci, Beyza Karakuş, “Bursa’da İpekçilik Yeniden Canlanıyor” başlıklı haberiyle üçüncü oldu. Tören sonunda 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle protokol ve gazeteciler tarafından pasta kesildi.