‘Diş Çürükleri Erken Tanı Kiti’ isimli projelerini hayata geçirmek için çalışan genç girişimciler, diş çürükleri oluşmadan önceki risk seviyesini tespit ederek hastalara bilgilendirmeyi amaçlıyor.

Genç girişimcilerin hayata geçirmeyi hedeflediği ve Teknofest Girişim Yarışması Sağlık ve İyi Yaşam Teknolojileri kategorisinde yarışan ‘Diş Çürükleri Erken Tanı Kiti’ projesi, diş çürükleri oluşmadan önceki risk seviyesini tespit ederek hastalara bilgilendirici bir nitelik sağlamayı amaçlıyor. Projelerinin detaylarından bahseden Biyomedikal Mühendisi Merve Nur Şahin, “Bizim projemiz ‘Diş Çürükleri Erken Tanı Kiti’ projesidir. Diş çürükleri gerek dünyamızda gerekse bizim ülkemizde çok yaygın görülen hastalıklar arasındadır. TÜİK verilerine göre 2012 yılında yapılan araştırmalarda 7-14 yaş grubu çocuklarda ağız ve diş sağlığı sorunları tüm hastalıklar arasında 2.sırada yer almıştır. Bu nedenle bizde diş çürüklerine bağlı olarak bir proje geliştirdik. Proje, diş çürükleri oluşmadan önceki risk seviyesini tespit etmektedir, böylece hastalara bilgilendirici bir nitelik sağlıyoruz" dedi.

Diş çürüklerinin toplamda 5 aşamadan oluştuğunu kaydeden Şahin, “Sağlıklı diş, düşük çürük risk seviyesi, orta çürük risk seviyesi, yüksek çürük risk seviyesi ve çürük diş olmak üzere. Biz çürük dişten bir önceki evre olan yüksek çürük risk seviyesini tespit etmeyi hedefliyoruz. Bu sayede kişiler gerekli önlemleri alabilmektedir. Gerekli önlemlerde, ağız bakımına dikkat ederek, ağız çalkalama suları kullanarak ve diyetine dikkat ederek buradaki risk seviyesini düşük risk çürük seviyesine kadar gerileyebilmektedir. Eğer bu evrede önlem alınmazsa dişte çürük oluşumu kaçınılmaz olmaktadır. O nedenle biz de bu yöntemle dişte çürük oluşumunun önüne geçmeyi hedefliyoruz. Çürük risk seviyesinin hangi skalada olduğunu tespit ederek kişilere mobil bir uygulama yardımıyla bilgilendirmek istiyoruz. Bu konuda da florasan ışıma yöntemi yöntemini kullanmayı planlıyoruz” dedi. Şahin, “Bizim projemiz herkesin evde uygulayabilir nitelikte olduğu bir projedir yani profesyonel destek gerektirmeksizin herkes eczanelerden satın alarak bunları istediği ortamda uygulayabilecekler” ifadelerini kullandı.

Ağız florasına en uygun ortamı sağlayarak diş çürüklerinin oluşmasını engellemek istediklerini kaydeden Arel Üniversitesi Biyomedikal Mühendisi Öğretim Görevlisi Ceren Türkcan ise, bunun için de bir diş macunu üretmek istediklerinin altını çizdi.