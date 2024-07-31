Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen yaz spor okulları kapsamında gerçekleştirilen judo ve taekwondo kurslarını başarıyla tamamlayan çocuklar, sertifikalarını Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’dan aldı.

Osmangazi Belediyesi’nin farklı branşlarla çocukları ve gençleri sporla buluşturduğu yaz spor okullarında düzenlenen judo ve taekwondo kurslarının birinci ve ikinci dönemine katılan çocuklar için sertifika töreni yapıldı. 7-14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik düzenlenen yaz spor okullarının taekwondo branşına 66, judo branşına ise 27 olmak üzere toplam 93 öğrenci katıldı. Deneyimli antrenörler eşliğinde 6 hafta süresince eğitim alan çocuklar, Dikkaldırım Spor Salonu’nda düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Küçük ve genç sporculara sertifikaları Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın tarafından verildi.

Sertifika töreninde konuşan Başkan Erkan Aydın, “Yaz Spor Okulları ile çocuklarımızın birçok farklı spor branşı ile tanışmasını sağlıyoruz. Spor yapmayı hayatlarının bir parçası haline getirmek, çocuklarımızın sağlıklı gelişimi, eğitim ve iş hayatlarında başarılı olmaları için çok önemli. Bu bilinçle çocuklarımızı spora yönlendirmek adına elimizden geleni yapıyoruz. Judo ve taekwondo kurslarını başarıyla tamamlayan çocuklarımızı tebrik ediyorum” dedi.

Konuşmanın ardından Başkan Aydın, yaz spor okullarına katılan genç judo ve taekwondoculara sertifikalarını verdi ve judo kıyafeti olan ‘judogi’yi giyerek genç sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Törene, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir ve Osmangazi Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Karayılan da katıldı.

Sertifika töreninin ardından Osmangazi Belediyespor Kulübü’nün milli taekwondocuları Melike Ağralı, Mihriban Ağralı ve Şevval Melek Kanbur kısa bir gösteri yaptı. Milli sporcuların gösterisine sertifikalarını alan genç judo ve taekwondocular da eşlik etti.