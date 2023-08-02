Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Genç Katılımlı Proje ve Girişimcilik Atölyesi yarışmasında başvuru süresi doldu. Mimari ve kentsel tasarımdan dijitalleşmeye kadar birçok projenin yer aldığı yarışmaya, toplamda 91 proje başvurusu gerçekleşti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlere yönelik düzenlenen Genç Katılımlı Proje ve Girişimcilik Atölyesi yarışmasına başvurular sona erdi. Sakarya’nın ihtiyaçlarını tespit etme, projeler geliştirme, şehrin geleceğine yön verme ve açık ofislerden yararlanma imkanı sunan yarışmaya gençlerin ilgisi yoğun oldu. Mimari ve kentsel tasarımdan dijitalleşmeye kadar birçok projenin yer aldığı yarışmaya, toplamda 91 proje başvurusu gerçekleşti. Girişimcilik fikri ile sektörle buluşturma yöntemini de hedeflerinin arasına alan yarışma, Serbest Fikirler ve Fikirden Girişimciliğe olmak üzere iki farklı kategoride düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, yarışmaya olan katılımın memnuniyet verici olduğu ifade edilerek, “Gençlerimizin, Genç Katılımlı Proje ve Girişimcilik Atölyesi yarışmasına göstermiş olduğu ilgi oldukça memnuniyet vericidir, kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bu ilgi ne kadar doğru yolda olduğumuzu göstermiştir. Genç Katılımlı Proje ve Girişimcilik Atölyesi’ne toplamda 91 başvuru gelmiştir. Serbest Fikirler temasında yapılan başvuruların yüzde 23’ü tarım ile çevre ve su yönetimi, yüzde 20’si gençlik, spor ve kültür alanında, yüzde 20’si sosyal hizmetler, yüzde 17’si ulaşım ve kent içi hareketlilik, yüzde 12’si dijitalleşme, yüzde 8’lik kısmı ise mimari ve kentsel tasarım kategorisinde olmuştur. Fikirden Girişimciliğe temasında yapılan yarışmada ise başvuruların yüzde 56’sı yenilikçi ürün, yüzde 25’i tarım girişimciliği, yüzde 19’u iş süreçlerini (Proses) geliştirme alanında gerçekleşmiştir. Projelere 31 Temmuz-4 Ağustos 2023 tarihleri arasında ön değerlendirme yapılacaktır. Ardından jüri değerlendirmeleri ve açık ofis ile mentörlük desteği aşamaları olacaktır. 11-24 Eylül 2023 tarihleri arasında en yüksek puanı alan 10 proje, halk oylamasına çıkarılarak projelerin birincisi belirlenecektir” ifadeleri kullanıldı.

Yarışmada dereceye girecek projelere dair paylaşılan bilgide ise, atölye sonunda Serbest Fikirler temasında birinci seçilen projeye 20 bin TL para ödülü ve Sakarya Şehircilik Ödülü verileceği belirtildi. Ayrıca oylamaya katılan diğer her bir projeye ise katılım teşvik ödülü olarak 5 bin TL verilecek. Fikirden Girişimciliğe temasında ise birinci projeye 40 bin TL, ikinci projeye 25 bin TL ve üçüncü projeye ise 15 bin TL para ödülü verileceği açıklandı.